Critiqués lors de leur introduction en 2018 sur le parcours de ce que l’on appelait autrefois la Classique des lévriers, les chemins de vigne en font aujourd’hui la singularité.

Le prestige de l’histoire ne préserve pas de toutes les érosions. Programmé depuis plusieurs saisons lors du même week-end que le Tour de Lombardie, Paris-Tours a dû se réinventer pour résister à un calendrier UCI de plus en plus surchargé dans lequel il n’émarge plus à la catégorie WorldTour. Pour continuer de pouvoir proposer un plateau de qualité et relancer un intérêt médiatique alors déclinant, ASO n’a pas hésité à bouleverser les codes en 2018 en reliftant totalement la finale de ce qu’on appelait jusqu’alors la Classique des lévriers.

(...)