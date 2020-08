Si Fabio Jakobsen est le coureur le plus sérieusement touché durant le tour de Pologne, l’équipe Cofidis n’a pas été épargnée. D’abord, avec Piet Allegaert, le sprinteur belge a été victime d’une chute à 7 km du but. Puis, à l’arrivée, le sprinteur français a été victime d’une triple fracture ouverte de l’index.

Pour le manager de l’équipe, il ne fait aucun doute que Dylan Groenewegen doit subir une lourde sanction : « Il ne devrait plus prendre le départ d’une course avant un an ! » lâche-t-il. Une punition sévère mais qui dissuaderait les cyclistes les plus agressifs sur la route. "Chaque année, il y a des coureurs qui ont des comportements dangereux… Souvent, ils sous-estiment l’impact de leurs gestes, désormais, on a vu les conséquences…"