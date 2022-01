L'Érythréen, arrivé en cours de saison dernière, a remporté au sprint le Trofeo Alcudia - Port d'Alcudia, deuxième des cinq courses du Challenge de Majorque de cyclisme (1.1), jeudi aux Baléares. Comme en 2021 avec André Greipel, le profil plat de cette course, malgré l'ascension d'un col de 2e catégorie à 30 km de l'arrivée, a profité aux hommes les plus rapides du peloton. L'échappée, dans laquelle figuraient les Belges Tuur Dens (Sport Vlaanderen-Baloise) et Yentl Vandevelde (Minerva Cycling Team), n'a pas pu aller au bout.

Groupé à vingt-cinq kilomètres du terme, le peloton s'est donc disputé la victoire au sprint. Girmay, 21 ans seulement, s'est montré le plus véloce et a notamment réglé le Sud-Africain Ryan Gibbons (UAE Emirates) et l'Italien Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) pour s'adjuger la 6e victoire de sa carrière. Piet Allegaert (Cofidis) a terminé 7e et premier Belge.

Ce succès permet aussi à la formation de Jean-François Bourlart d'enregistrer une première victoire pour sa deuxième sortie de la saison. En 2021, alors promue en World Tour, elle avait dû attendre le 10 mai et un succès de Taco Van der Hoorn au Tour d'Italie pour débloquer son compteur.

Vendredi, Tim Wellens (Lotto Soudal) sera l'un des favoris à la victoire lors du Trofeo Serra de Tramuntana, course qu'il a remportée à trois reprises dans sa carrière.

Le Challenge de Majorque est composé de cinq courses d'un jour, indépendante les unes des autres, ce qui permet aux équipes engagées de changer leur composition.