Le sprinter italien de Trek-Segafredo a devancé Pascal Ackermann dans le Trofeo Ses Salines.

L'Italien Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) a remporté le Trofeo Ses Salines - Felanitx (1.1), course d'ouverture du Challenge de Majorque, jeudi en Espagne. Il s'est imposé après 170 km de course devant l'Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) et l'Espagnol Jon Aberasturi (Caja Rural - Seguros RGA).

Matteo Moschetti, 23 ans, a décroché la 3e victoire de sa carrière après des succès d'étape au Tour de Burgos et au Tour de Hongrie en 2018.

Il s'agit de la première course composant le Challenge de Majorque, qui ouvre traditionnellement la saison cycliste en Europe. Le Challenge se terminera dimanche et se compose de quatre courses, indépendantes les unes des autres. Les équipes peuvent aligner des coureurs différents au départ de chaque épreuve.