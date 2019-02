Tim Wellens a remporté pour la troisième année consécutive le Trofeo de Tramuntana (1.1), troisième épreuve du Challenge de Majorque, samedi, entre Soller et Deia (140 km), en Espagne. Le coureur de Lotto Soudal s'est imposé en solitaire devant l'Allemand Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) et le champion du monde espagnol Alejandro Valverde (Movistar).

Buchmann, vainqueur vendredi du Trofeo Andratx - Lloseta, a attaqué à 33 km de l'arrivée. Wellens est parti en contre-attaque derrière lui en compagnie du Colombien Sergio Higuita (Fundacion Euskadi).

Wellens a lâché Higuita et est revenu sur Buchmann à 12 km de la ligne. Notre compatriote a faussé compagnie à l'Allemand à 5 km de l'arrivée et n'a plus été repris.

Wellens, 27 ans, avait déjà remporté cette épreuve en 2017 et 2018 et terminé deuxième en 2015. Il décroche la 24e victoire de sa carrière, la première de 2019.

Aussi appelée "Semaine de Majorque", le Challenge de Majorque est composé de quatre "trophées" indépendants. Les coureurs peuvent participer à toutes les courses ou à seulement certaines d'entre elles.

Jeudi, l'Espagnol Jesus Herrada (Movistar) avait remporté le Trofeo Ses Salines-Campos-Porreres-Felanitx. Vendredi, Buchmann avait devancé Wellens au Trofeo Andratx - Lloseta. Dimanche, le Trofeo Palma se disputera sur 159 km.