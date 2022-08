Maxence Place, ambitieux au DH Challenge Ekoï : "Je me sens prêt"

C’est une des épreuves les plus renommées du calendrier des juniors. Avec un palmarès éloquent. Et le niveau y sera à nouveau très relevé de ce vendredi à dimanche, sur les routes d’Aubel-Thimister-Stavelot. La lutte pour trouver le successeur de Cian Uijtdebroeks (Evenepoel s’y était imposé en 2018 et de nombreux autres pros également) promet d’être intense. Parmi les candidats à la victoire, il y a le Namurois Maxence Place.

Septième l'an passé de l'épreuve liégeoise après avoir travaillé pour Romain Grégoire, le solide leader du DH Challenge Ekoï aborde l'événement avec de hautes ambitions. "Je me sens bien, je me sens prêt et j'y vise de belles choses, commente le coureur de Sprint 2000 Charleroi, qui y participera avec la sélection des juniors d'AG2R-Citroën. Je suis malheureusement tombé dimanche sur l'interclubs de Kampenhout alors que j'étais dans la grosse échappée du dernier tour. Cela a chuté devant moi et je n'ai rien su faire. Heureusement, je n'ai pas eu de casse physique. Mon vélo en a pris un coup, par contre…"

Lancé dans une solide série ces dernières semaines (victoire internationale en Italie, succès sur l'interclubs de Linter ou encore sixième du Tour du Valromey), Maxence Place a faim. "J'aime beaucoup Aubel-Thimister-Stavelot, c'est un de mes gros objectifs de la saison, raconte celui qui avait remporté l'an passé la Philippe Gilbert. Il faudra être vigilant sur les quatre étapes, parmi lesquelles le contre-la-montre par équipe sera très important, comme l'ultime journée, avec toutes les côtes de Liège-Bastogne-Liège. Cela va piquer, mais j'aime ça !