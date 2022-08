Maxence Place a tout tenté: "Nous sommes sortis trop large d’un virage…"

Terminer quatrième de l'épreuve internationale Aubel-Thimister-Stavelot est une solide performance. Mais Maxence Place est rentré de la course de référence du calendrier des juniors un peu déçu d'échouer au pied du podium. "On a tout tenté avec la sélection d'AG2R-Citroën pour remporter la victoire finale", raconte le Namurois. "Nous étions bien mis avec la victoire de notre formation au contre-la-montre par équipes. Nous avions le maillot jaune mais nous l'avons perdu le dernier jour, sur la dernière étape."

La plus dure. "Je me sentais très bien, je suis parti au plus fort de la bagarre, dans la côte de Wanne, avec le Néerlandais Max van der Meulen, mon coéquipier Noa Isidore et le champion d'Angleterre. Malheureusement, nous sommes sortis de manière large d'un virage et n'avons pas pris la bonne route. Nous avons dû faire demi-tour et avons été repris. C'est dommage, car je ne pense pas qu'ils m'auraient lâché."

Actuellement en stage avec l'équipe nationale, il ne va plus courir avant le mois de septembre. "Je vais prendre du repos et préparer la fin de saison."