De la régularité et des succès pour Florian Delier, qui se maintient en tête du DH Challenge Ekoï

Florian Delier a décroché sa sixième victoire de la saison et reste solidement en tête du DH Challenge Ekoï des 15 et 16 ans.

Alors que la saison entame sa dernière ligne droite, les luttes restent serrées au DH Challenge Ekoï chez les élites-espoirs et chez les cadets. Même si Florian Delier semble bien accroché à la première position dans notre classement de régularité chez les 15 et 16 ans. Il a un matelas de 207 points d'avance sur Tommy Delestrait. "Ce serait vraiment beau de gagner le DH Challenge Ekoï et d'avoir mon nom au palmarès qui comprend de très solides coureurs comme Arnaud De Lie. Ce serait aussi la preuve que j'ai été présent toute la saison."

Le coureur de Sprint 2000 Charleroi est satisfait de sa seconde année chez les cadets. "Oui, j'en suis content, avec six victoires, je ne pouvais pas espérer mieux, ajoute celui qui s'est imposé le week-end dernier à Hulste. Et je me sens encore frais en cette fin de saison. Quand je gagne à Hulste, je suis parti dans la bonne échappée à dix-sept kilomètres de l'arrivée. J'étais avec Célian Deweerd (le vainqueur sortant du DH Challenge Ekoï) et un autre. Nous avons résisté de justesse au retour du peloton, qui est venu mourir sur nos talons. Je me sentais le plus costaud du groupe de tête, je le voyais dans les relais, et j'étais confiant par rapport à la victoire."

Il veut poursuivre sur cette lancée sur les dernières compétitions de la saison. Avant de mettre le cap vers la catégorie des juniors. "Qui me motive beaucoup." À suivre !