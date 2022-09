Célian Deweerd: "J’ai remporté ma première grande victoire sur le vélo de mon frère…"

Vainqueur l'an passé du DH Challenge Ekoï des cadets alors qu'il n'était que première année dans cette catégorie, Célian Deweerd espérait réaliser le doublé. Mais la lutte est très serrée cette saison chez les 15 et 16 ans. Florian Delier est en tête, devant Tommy Delestrait. "Cela va être chaud pour aller chercher la première place, Florian est costaud et il mériterait la victoire finale", reconnaît le puncheur tournaisien. Mais il est bien revenu dans la course en s'imposant, dimanche, sur l'interclubs de Parike. "Une énorme satisfaction, ajoute-t-il. Il s'agit de ma première grande victoire." Il s'était élancé avec un rythme cardiaque bien plus élevé que d'habitude. Après un gros stress juste avant le début de l'épreuve.

"J'ai eu un problème mécanique avec mon vélo, j'ai dû prendre celui de mon frère Ugo (il roule chez les juniors et est 5e du DH Challenge Ekoï). On a dû changer les plateaux alors qu'il ne restait que vingt minutes." Une belle prouesse de mécano, qui va permettre au coureur d'aller chercher la victoire. "J'ai attaqué après un sprint pour une grosse prime, quand cela a ralenti, et j'ai résisté en solitaire…"