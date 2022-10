L’éclosion de Guillaume Daix au DH Challenge Ekoï: "Je me suis rapproché de mon coéquipier et copain Florian"

Quel suspense pour la victoire finale au DH Challenge Ekoï dans la catégorie des cadets ! Quatre coureurs peuvent encore remporter notre classement de régularité chez les 15 et 16 ans alors que la saison touche à sa fin. Le leader Florian Delier reste sous la menace de Tommy Delestrait et de Célian Deweerd. Mais il a aussi vu son coéquipier Guillaume Daix revenir en flèche le dernier week-end. Vainqueur samedi de la kermesse d’Orroir, il a gagné à nouveau le lendemain, à un niveau bien supérieur, puisque Guillaume Daix a dominé la manche de la Coupe de Belgique de Quaregnon.

"Cette victoire fait vraiment du bien", raconte ce coureur de Sprint 2000 Charleroi. "La course avait été très rapide. Quand il y a eu un moment d’accalmie, je me suis dit qu’il fallait tenter même s’il restait quarantaine kilomètres. Mais j’avais été mis en confiance la veille par mon échappée victoire après un effort en solitaire de trente-cinq bornes."

Il part avec un autre coureur avant de rapidement se retrouver seul. "Je n’ai jamais au beaucoup d’avance, le peloton ou mes poursuivants à la fin étaient vraiment proches de moi, mais j’ai su résister de justesse. Franchir la ligne arrivée d’une grande course en vainqueur, c’était magnifique !"

Croit-il à la victoire finale au DH Challenge Ekoï. "Je me suis rapproché de mon coéquipier et copain Florian, c’est vrai, mais il mériterait de gagner le challenge, car il est en tête depuis la deuxième semaine de course."