DH Challenge Ekoï: une 8e édition serrée jusqu’au bout

Le dernier week-end de compétitions n’a rien changé. Les trois leaders du DH Challenge Ekoï ont conservé leur première place. Les six autres coureurs présents sur le podium de nos classements de régularité pour les cadets, juniors et élites sans contrat et espoirs sont restés à leur position. Et personne n’est sorti du top 10. C’était pourtant resté serré jusqu’au bout. Au bout de cette édition 2022 remplie de suspense chez les cadets et chez les élites.

Moins chez les juniors : Maxence Place a rapidement creusé l’écart avec sa régularité sur les plus grandes épreuves internationales. Pourtant, le Namurois avait de sérieux adversaires. Avec notamment Jens Verbrugghe, le fils de Rik, vice-champion d’Europe du contre-la-montre, sans oublier Sacha Prestianni, future recrue de la nouvelle formation continentale d’Intermarché Wanty Gobert U23. Mais Maxence Place a placé la barre très haut, comme, ces dernières années, ceux à qui il a succédé : Cian Uijtdebroeks, Arnaud De Lie, Sylvain Moniquet ou Sébastien Grignard. Ses prestations au plus haut niveau n’ont d’ailleurs pas échappé à Axel Merckx, qui l’a recruté pour 2023 et son arrivée chez les espoirs dans son équipe Hagens Berman Axeon.

Habituée à régulièrement dominer nos classements de régularité chez les juniors et chez les cadets, la formation de Sprint 2 000 Charleroi a réalisé le doublé cette année. Avec la victoire de Maxence Place chez les juniors et avec celle de Florian Delier chez les cadets. Ce dernier a d’ailleurs devancé un autre coureur de la formation carolo en la personne de Guillaume Daix, revenu en boulet de canon en fin de saison sur les talons de son coéquipier et copain.

"C'était spécial à la fin, mais je n'avais pas envie de dépasser Florian, qui était en tête du DH Challenge Ekoï quasiment depuis le début et voulait vraiment le gagner", raconte Guillaume Daix.

Ils ont tout donné jusqu’au bout, jusqu’à la dernière compétition. Ils ont été les seuls à prendre des points sur le Chrono des nations, dimanche. Florian Delier s’y est classé quatorzième et Guillaume Daix dix-septième.

Florian Delier succède à Célian Deweerd, quatrième cette année après avoir longtemps rivalisé avec les premiers, comme Tommy Delestrait, sans oublier le jeune et prometteur Edouard Claisse, au bout d’une très belle édition, très serrée.

Comme chez les élites sans contrat et espoirs. S’il n’y a pas eu de performance au plus haut niveau, sur la scène internationale, cette année, dans cette catégorie, la victoire est revenue au Hennuyer Louka Matthys, qui a confirmé sa septième place décrochée l’an passé dans notre classement de régularité.

Les trois vainqueurs de cette édition 2022, mais aussi tous les coureurs du top 10 de chaque catégorie, seront récompensés par notre fidèle sponsor Ekoï, ce dimanche, à Libramont, dans le cadre de l’Arnaud De Lie, la rando de la révélation de la saison chez les pros. Le Taureau de Lescheret, recordman du DH Challenge Ekoï, sera présent (avec d’autres pros comme Sylvain Moniquet) pour remettre les prix aux jeunes.

Cela promet un beau dimanche !