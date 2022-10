Les lauréats du DH Challenge Ekoï veulent suivre les traces d'Arnaud De Lie: "Il est un exemple pour nous"

Notre traditionnelle fête du vélo de fin de saison s'est exportée ce dimanche à Libramont, dans le cadre de l' Arnaud De Lie , la randonnée de la révélation de l'année chez les pros. Le sprinter de Lotto-Soudal a accepté de remettre les prix du DH Challenge Ekoï, notre classement de régularité pour les jeunes coureurs wallons, après avoir pédalé en compagnie de ses supporters… cyclistes. Ils étaient plus de 500 à participer à la randonnée très sportive, car le rythme a été très soutenu. Une grande partie de ce peloton s'est ensuite retrouvée dans le Hall des foires de Libramont. Au micro de notre fidèle speaker Freddy Havelange, Arnaud De Lie, mais aussi son coéquipier Sylvain Moniquet, un autre ancien lauréat de notre classement de régularité, ou de Ludovic Robeet, les meilleurs jeunes coureurs wallons ont été mis à l'honneur et récompensés par notre sponsor Ekoï. Interview de nos trois lauréats : Louka Matthys, qui succède à Arnaud De Lie chez les élites et espoirs au bout d'une lutte intense, Florian Delier chez les cadets, qui s'impose chez les 15 et 16 ans au bout d'une saison intense dans cette catégorie, et Maxence Place, le lauréat chez les juniors, qui succède à Cian Uijtdebroeks avant de rejoindre la très prisée équipe d'Axel Merckx, Hagens Berman Axeon.

Florian, Maxence, Louka, félicitations, vous êtes les nouveaux vainqueurs du DH Challenge Ekoï ! Que représente ce succès pour vous ?

Louka Matthys : "J'en suis super heureux. C'est la cerise sur le gâteau de ma saison. Je m'étais classé septième l'an passé de ce challenge de régularité, mais c'était super compliqué de rivaliser face à un coureur comme Arnaud De Lie. Gagner le DH Challenge Ekoï met en évidence la régularité d'un coureur tout au long de la saison. Pour moi, le remporter montre ma progression."

Florian Delier : "C'est important pour moi. Le remporter est la preuve que j'ai réalisé une grosse saison. Quand j'analyse le classement, je vois que je suis celui qui a le plus gagné mais aussi celui qui a le plus de points. En début de saison, je ne m'attendais pas à remporter le DH Challenge Ekoï. Je pointais Célian Deweerd, vainqueur l'an dernier, comme le favori. Mais j'ai rapidement pris les commandes."

Maxence Place : "C'est vraiment une belle petite ligne sur mon palmarès. Dès que je suis arrivé chez les cadets, je me fixais comme objectif de bien y figurer au classement. J'ai fait toutes les places du podium. Après avoir terminé troisième chez les cadets en 2020 et deuxième l'an passé chez les juniors, je suis fier de m'y imposer. C'est un challenge très suivi par les jeunes coureurs wallons. On en parle entre nous, on regarde chaque semaine les classements. Cela nous motive. C'est une belle vitrine qui permet de mettre en évidence qui est là, qui marche."

Sur le podium, vous avez reçu vos prix de la part de coureurs pros comme Ludovic Robeet, Sylvain Moniquet ou Arnaud De Lie… D’anciens abonnés aux places d’honneur ou vainqueurs du DH Challenge Ekoï. Que représentent-ils pour vous ?

Louka Matthys : "Ce sont des exemples pour nous. Ils ont brillé chez les jeunes et ont ensuite percé chez les pros. Arnaud, c'est tout simplement phénoménal ce qu'il a réalisé pour sa première année chez les pros. J'ai fait quelques courses avec lui l'an passé, on a fait quelques échappées ensemble. Il était déjà impressionnant. Mais ce qu'il a réalisé chez les pros l'était encore plus. C'est vraiment un exemple pour tous les jeunes Wallons. En plus, il est très sympa, très humble. C'est un garçon avec la tête sur les épaules."

Maxence Place : "C'est vraiment chouette d'avoir ces pros à la remise des prix, dans le cadre de la Rando Arnaud De Lie. Arnaud, c'est vraiment un futur crack ! Il m'a impressionné pour ses débuts chez les pros. Il est clairement une source de motivation pour les jeunes coureurs wallons ! Il nous motive à donner le meilleur de nous-mêmes, à nous battre sur le vélo."

Florian Delier : "Arnaud est clairement un exemple pour nous. C'est une force de la nature, une machine. Je le suis depuis sa dernière année chez les juniors. Recevoir le trophée du DH Challenge Ekoï avec lui sur le podium est très motivant."