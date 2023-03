Guillaume Daix veut gagner le DH Challenge Ekoï

En 2023, pour son arrivée chez les juniors et chez Cannibale-Bahrain Victorious (l’équipe vivier des 17 et 18 ans de l’armada du WorldTour), Guillaume Daix a changé de discours. “Cette fois, je ne ferai pas de cadeau, je veux remporter le DH Challenge Ekoï !”, annonce-t-il. Voilà les autres coureurs prévenus, dont Florian Delier, qui est toujours son coéquipier, puisqu’il a rejoint aussi la structure de Bahrain (comme deux autres Wallons : Oscar Dopchie et Jasper Frankish). Mais ce n’est pas une déclaration de guerre par rapport au vainqueur sortant chez les cadets. “Non, Florian reste mon ami !”, poursuit Guillaume Daix, qui s’est directement mis en confiance pour son arrivée chez les cadets.

Après avoir terminé quatrième à Villers-le-Temple, la course d’ouverture en Wallonie, dans la bonne échappée composée uniquement de… coureurs de son équipe, il s’est classé sixième sur cent trente-quatre juniors sur une kermesse en Flandres. Avant de terminer sa première course UCI, samedi, à Nokere, dans le bon premier peloton d’une cinquantaine d’hommes. “Je termine 54e, mais je pouvais mieux dans ce sprint pour la troisième place”, regrette Guillaume, dont la sœur, Camille, roule aussi (chez les aspirantes). “Mais j’ai été pris dans une chute. C’était ma deuxième de la journée… C’était assez impressionnant pour ma première course UCI. C’est bien différent d’une kermesse. Là, on sent que les 150 coureurs veulent être devant, bien placés ! C’était très nerveux. Mais j’ai su bien m’en sortir. J’étais vers la dixième position dans la première bosse en pavés. Je suis donc satisfait, d’autant plus que je me sentais encore frais dans le final.”

Il va enchaîner ce week-end avec une kermesse, à Orroir. “Où j’ai gagné l’an passé”, ajoute-t-il…

Les classements du DH Challenge Ekoï

Élites-espoirs

1. Louka Matthys 345 points

2. Sacha Prestianni 248

3. Félix Dopchie 82

4. Arnaud Voss 61

5. Noah Detalle 42

6. Robin Ernst 37

7. Noah De Graef 33

8. Marvin Tasset 22

9. Sébastien Van Poppel 10

10. Robin Radoux 7

Juniors

1. Guillaume Daix 84 points

2. Luca Wachaudez 35

3. Juan Lemestrez 30

4. Florian Delier 16

5. Oscar Dopchie 15

6. Léopold Dallemagne 12

Cadets

1. Edouard Claisse (2 victoires) 175 points

2. Zakary Lognard 106

3. Oscar Loy 76

4. Louis Marx 52

5. Colyn Colson 19

6. Arthur Vanassche 11

La victoire de la semaine

Edouard Claisse à Saint-Jans Cappel (63 cadets).

Au programme

Kermesses en Wallonie : Nechin (15/3, E/E), Orroir (juniors, 18/3), Pommeroeul (cadets, 18/3).

Les grands rendez-vous : Youngster Coast Challenge (17/3, UCI 1.2, E/E), Guido Reybrouck Classic (18 et 19/3, UCI 2.1 Juniors), Interclubs de Mol-Sluis (19/3, E/E).