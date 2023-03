Graff, du VTT aux courses UCI

”Je n’ai fait que deux courses cette saison”, explique cet affilié à l’importante structure Crabbé Toitures Libramont-Chevigny. “J’ai souffert cet hiver d’une blessure avec un problème au genou. J’avais donc un peu de retard dans ma préparation. Je n’ai pas fait la première compétition, car j’étais en stage avec mon équipe et j’ai préféré faire une épreuve VTT pour mon retour, pour le plaisir.”

Le mountain-bike a longtemps été sa discipline de prédilection. “Mais j’ai fait plus de route pendant la période du confinement et je suis devenu plus routier désormais que vététiste”, continue William Graff. “Je ne m’attendais pas à être bien dans le coup pour ma reprise. À Orroir, je me classe quatrième (sur 123 partants), dans une arrivée punchy comme j’apprécie. Et je me suis classé onzième et quinzième d’étapes du Tour du Bocage.”

Une course française de trois journées, reprise dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale remportée par son coéquipier Jarno Widar. Que vise-t-il cette saison ? “Continuer à progresser comme je l’ai fait ces dernières saisons, avec l’envie de disputer d’autres grandes courses internationales, comme Liège-Bastogne-Liège ou Aubel-Thimister-Stavelot, dans les côtes de ma région.”

Au programme

Kermesses en Wallonie : Mémorial Jimmy Duquennoy à Bury (1/4, cadets et juniors), Amay (1/4, élites 2 et U23).

Les victoires de la semaine

Grégoire Lemaire au Mémorial Scieur-Lambot à Florennes (26/3, 65 élites et espoirs), Clément Fernandez au clm de Sirault (25/3, 13 élites-espoirs), Antoine Valentin (25/3, 24 juniors), Edouard Claisse au clm de Sirault (25/3, 43 cadets).

Les classements du DH Challenge Ekoï

Élites-espoirs

1. Louka Matthys 345 points

2. Sacha Prestianni 248

3. Grégoire Lemaire (1 victoire) 98

4. Thomas Lehnen 84

5. Félix Dopchie 82

6. Marvin Tasset 76

7. Maxence Place 62

8. Arnaud Voss 61

9. Victor Loy 60

10. Matteo Melotte 45

11. Clément Fernandez (1 V)

12. Noah Detalle 42

13. Robin Ernst 37

14. Noah De Graef 33

15. Sean Bero 27

16. Matthis Dette 23

17. Théo Lowie 13

18. Sébastien Van Poppel 10

19. Robin Radoux 7

20. Philippe Fievez 3

Juniors

1. William Graff 585 points

2. Juan Lemestrez 221

3. Guillaume Daix 127

4. Florian Delier 89

5. Sacha Modafferi 83

5. Nicolas Aernouts 83

7. Antoine Valentin (1 victoire) 79

8. Cyprien Dumortier 69

9. Luca Wachaudez 68

10. Emilien Debaye 59

11. Germain Titeux 49

12. Axel Leduc 42

13. Harry Van De Perre 39

14. Robin Ballmann 33

15. Dany Gabez 23

16. Tom Chintinne 19

17. Oscar Dopchie 15

17. Léopold Dallemagne 15

19. Tom Vuylsteke 13

20. Axel Federbe 9

21. Lilian Louis 3

Cadets

1. Edouard Claisse (3 victoires) 332 points

2. Oscar Loy 188

3. Zakary Lognard 141

4. Augustin Maeck 132

5. Louis Marx 127

6. Mattis De Wachter 122

7. Thomas Paulart 102

8. Thibaut Warrant 92

9. Lucien Dandoit 82

10. Joran Verbrugghe 62

11. Paolo Le Guillou 52

12. Sacha Dessart 42

13. Simon Billen 32

14. Mageno Timmermans 22

15. Colyn Colson 19

16. Arthur Vanassche 16

17. Gaspard Kets 13

18. Romain Bonnewyn 12

19. Tom Delfosse 2.