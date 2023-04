DH Challenge Ekoï : Maxence Place entre confiance et prudence

Vainqueur du DH Challenge Ekoï 2022 dans la catégorie des juniors, face à une solide concurrence avec notamment le vice-champion d’Europe du contre-la-montre Jens Verbrugghe ou Sacha Prestianni, Maxence Place a fait ses premiers tours de roues chez les élites et espoirs. Sur deux compétitions, seulement, jusqu’à présent. Le puncheur namurois ne s’est aligné qu’en Grèce. "J’ai souffert d’une blessure au genou cet hiver, cela m’a retardé dans ma préparation", raconte l’ancien coureur des clubs de Marchovelette et de Sprint 2000 Charleroi, qui avait été repris chez les 17 et 18 ans dans la sélection d’AG2R-Citroën avant d’être recruté cette année par Axel Merckx chez Hagens Berman Axeon. "Je n’ai donc pas repris tout de suite. Et une fois rentré de Grèce, je n’ai pas fait de compétition le week-end dernier. Je n’en éprouvais pas le besoin."