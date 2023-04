DH CHallenge Ekoï : Ernst, entraîneur et vainqueur

”Cette victoire est une surprise pour moi, raconte ce Liégeois de 24 ans. Il y avait une échappée toute la course. Je ne pensais pas qu’on allait la reprendre mais nous sommes finalement revenus. En vue du sprint, je me suis rappelé que mon directeur sportif nous avait dit qu’il fallait être impérativement placé avant la dernière ligne droite. Quand j’ai vu deux Norvégiens d’Uno-X se mettre en tête, j’ai pris leurs roues. Avant de prendre le risque de lancer de loin.”

À lire aussi

Un risque payant puisqu’il n’a pas été remonté. “J’avais déjà gagné ces dernières saisons à un échelon inférieur, chez les élites 3, mais là, il s’agit de mon premier succès chez les espoirs et élites, sur cette épreuve qui est un vrai challenge !”, poursuit Robin Ernst. “C’est super aussi, pour notre équipe de l’Entente Cycliste de Wallonie. Nous avons su rivaliser avec de grosses structures continentales !”

Dans quel état d’esprit ce préparateur physique de l’équipe féminine Baloise-WB Ladies fait-il du vélo ? “Je suis également entraîneur de jeunes coureurs et je roule toujours avec ambition”, termine-t-il. “Il y a quelques années, j’avais été stagiaire chez AGO-Aqua Service. J’en voulais plus ! Je veux montrer que je suis toujours dans le coup !”

Au programme

Kermesses en Wallonie : Taintignies (29/4, cadets et juniors), Deux-Acren (30/4, cadets et juniors), Harchies (1/5, cadets et dames élites).

Grands rendez-vous : GP E3 Juniors (29/4, UCI), Leidal Koers (29/4, UCI 1.2 dames élites + critérium élites hommes).

Les victoires de la semaine

Florian Delier au Grand Prix Ferdinand Bracke à Laneffe (37 juniors) ET à Beloeil (42 juniors).

Les classements du DH Challenge Ekoï

Élites-espoirs

1. Louka Matthys 704 points

2. Sacha Prestianni 274

3. Robin Ernst (1 victoire) 208

4. Noah De Graef 196

5. Théo Lowie 147

6. Nicolas Marthe 145

7. Alessandro De Amicis 131

8. Sébastien Van Poppel 120

9. Thomas Lehnen 116

10. Marvin Tasset 109

11. Grégoire Lemaire (1 victoire) 98

12. Lucas Jacques 87

13. Félix Dopchie 82

14. Jens Verbrugghe 63

15. Maxence Place 62

16. Arnaud Voss 61

17. Victor Loy 60

18. Tim Rex 48

19. Matteo Melotte 45

20. Clément Fernandez (1 victoire) 43

21. Noah Detalle 42

22. Sean Bero 27

23. Matthis Dethy 23

24. Robin Radoux 7

25. Philippe Fievez 3

Juniors

1. William Graff 585 points

2. Nicolas Aernouts 396

3. Florian Delier 295

4. Juan Lemestrez 262

5. Guillaume Daix 162

6. Sacha Modafferi 156

7. Luca Wachaudez 136

8. William Van Biene 118

9. Léopold Dallemagne 83

10. Antoine Valentin (1 victoire) 79

11. Cyprien Dumortier 69

12. Dany Gabez 62

13. Emilien Debaye 59

14. Germain Titeux 56

15. Aurélien Lejeune 45

16. Axel Leduc 42

16. Oscar Dopchie 42

18. Harry Van De Perre 39

19. Robin Ballmann 33

20. Tom Chintinne 19

21. Tim Fauville 17

22. Célian Deweerd 16

23. Tom Vuylsteke 13

24. Axel Federbe 9

25. Guillaume Adam 8

26. Lilian Louis 3

Cadets

1. Edouard Claisse (3 victoires) 705 points

2. Louis Marx 299

3. Oscar Loy 286

4. Augustin Maeck 238

5. Zakary Lognard 213

6. Arthur Vanassche 104

7. Thomas Paulart 102

8. Gaspard Kets 96

9. Thibaut Warrant 92

10. Lucien Dandoit 82

11. Paolo Le Guillou 52

12. Sacha Dessart 42

13. Simon Billen 32

14. Romain Bonnewyn 30

15. Mageno Timmermans 22

16. Colyn Colson 19

17. Tom Delfosse 2