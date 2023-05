DH Challenge Ekoï : le déclic d’Arthur Vanassche

”Ma première victoire, à Deux-Acren, a été un déclic, elle m’a donné confiance, raconte cet affilié au club Wanty Cycling. Et j’étais très heureux de m’imposer en Flandres, de prouver que je peux aussi m’imposer de l’autre côté de la frontière linguistique.”

Alors qu’il avait été très déçu de ne pas réussir l’objectif qu’il s’était fixé, bien rouler sur la manche de la Coupe de Belgique de la Ronde de Mouscron, chez lui, à cause d’une chute, il a tourné la page et s’est bien relancé. “À Aalbeke, je sortais d’un stage, j’avais les jambes encore un peu lourdes, mais j’ai su me retrouver dans la bonne échappée de quatre coureurs, détaille-t-il. Je ne pense pas que j’étais le plus fort de ce groupe, mais j’ai été le plus malin dans le groupe.”

Que vise-t-il pour la suite de la saison ? “Je veux être régulier, répond celui qui se définit comme polyvalent. J’irai jeudi au Championnat de Wallonie, avant d’avoir deux courses ce week-end, une à Beclers et le Tour des Flandres.”

Au programme

Kermesses en Wallonie : Walhain (18/5, juniors), Wodecq (18/5, E/E), Beclers (20/5, cadets et juniors).

Grands rendez-vous : Championnat FCWB des cadets à Escanaffles (18/5), Triptyque Ardennais du 19 au 21/5 (E/E), Verrebroek (19/5, dames élites), Tour des Flandres (cadets, juniors et dames juniores), Verrebroek (Coupe de Belgique E/E, 21/5), Vermarc Cycling Project (20-21/5, dames).

Les étapes du Triptyque Ardennais

Vendredi : Malmedy – Hellenthal. Samedi : La Calamine -Butchenbach. Dimanche : Massen – Theux.

Les victoires de la semaine

Thibaut Bernard à Walhain (14/5, 63 élites-espoirs), Edouard Claisse à Walhain (13/5, 44 cadets) ; Arthur Vanassche à Aalbeke (13/5, 110 cadets).

Les classements du DH Challenge Ekoï

Après les courses du 15 mai.

Élites-espoirs

1. Louka Matthys 1064 points

2. Thibaut Bernard 334

3. Sacha Prestianni 318

4. Franklin Six 252

5. Robin Ernst (2 victoires) 224

6. Sébastien Van Poppel 208

7. Tim Rex 197

8. Noah De Graef 196

9. Jens Verbrugghe 157

10. Johan Vincent 156

11. Théo Lowie 147

12. Nicolas Marthe 145

13. Thomas Nennen (1 victoire) 134

14. Alessandro Tuscano 131

15. Thomas Lehnen 116

16. Marvin Tasset 109

17. Lucas Jacques 106

18. Grégoire Lemaire (1 victoire) 98

19. Robin Radoux 95

20. Félix Dopchie 82

21. Maxence Place 62

22. Arnaud Voss 61

23. Victor Loy 60

23. Matteo Melotte 60

25. Clément Fernandez (1 victoire) 43

26. Noah Detalle 42

27. Sean Bero 27

28. Matthis Dethy 23

29. Philippe Fievez 3

Juniors

1. William Graff 665 points

2. Nicolas Aernouts 433

3. Florian Delier (2 victoires) 295

4. Juan Lemestrez 276

5. Guillaume Daix 162

6. Sacha Modafferi 156

7. William Van Biene 148

8. Dany Gabez (1 victoire) 138

9. Luca Wachaudez 136

10. Léopold Dallemagne 83

11. Antoine Valentin (1 victoire) 79

12. Cyprien Dumortier 69

13. Robin Ballmann 68

14. Emeric Oldenhove 64

15. Emilien Debaye 59

16. Germain Titeux 56

17. Aurélien Lejeune 47

18. Axel Leduc 42

19. Oscar Dopchie 42

20. Harry Van De Perre 39

21. Guillaume Adam 28

22. Tom Chintinne 19

23. Tim Fauville 17

24. Célian Deweerd 16

25. Tom Vuylsteke 13

26. Antonio Monterosso 12

27. Axel Federbe 9

28. Tommy Delestrait 8

29. Lilian Louis 3

Cadets

1. Edouard Claisse (5 victoires) 974 points

2. Louis Marx (1 victoire) 405

3. Zakary Lognard 385

4. Augustin Maeck 313

5. Oscar Loy 286

6. Arthur Vanassche (2 victoires) 246

7. Thomas Paulart 151

8. Lucien Dandoit 103

9. Gaspard Kets 96

10. Thibaut Warrant 92

11. Paolo Le Guillou 60

12. Sacha Dessart 42

13. Simon Billen 32

14. Romain Bonnewyn 30

15. Lucas Ledent (1 victoire) 28

16. Mageno Timmermans 22

17. Colyn Colson 19

18. Robin Schulmeister 14

19. Tom Delfosse 2

19. Mathis Vandergucht 2

19. Yanis Dubois 2