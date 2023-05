Louka Matthys rêve toujours de devenir pro

Cette fois, le coureur de La Louvière a déjà creusé l’écart sur ses adversaires. Mais il ne veut pas crier victoire trop vite : la saison est encore longue. “Je veux remporter à nouveau le DH Challenge Ekoï”, raconte celui qui porte le maillot de la formation française du CC Nogent-sur-Oise. “Cela avait été une belle récompense l’an passé et comme je vise une saison consistante, je veux à nouveau remporter ce classement de régularité. Ce ne sera pas facile. Car même si j’ai de l’avance, il y aura de la concurrence. On voit que l’ancien pro Franklin Six monte en puissance (NdlR : le neveu de feu Frank Vandenbroucke vient de se classer deuxième et troisième de deux interclubs). Il a en plus une bonne pointe de vitesse. Et il y a notamment le jeune Thibaut Bernard, qui a une belle marge de progression. De mon côté, je veux continuer sur ma lancée actuelle. Je ne pensais pas encore jouer la gagne à cette période de l’année. Mais je tourne déjà autour de la victoire.”

Il vient d’enchaîner les places de deuxième ces dernières semaines. Sur une kermesse en Wallonie, à Wodecq, et sur une épreuve élite nationale française, où il n’a été devancé que par l’ancien pro Alexis Gougeard. “C’était spécial d’arriver à deux pour la victoire avec un coureur du calibre de Gougeard, l’ancien pro qui a encore un super niveau et n’a rien à faire, selon moi, chez les amateurs. Il mériterait de rouler encore chez les pros”

Un peloton que rêve de rejoindre Louka Matthys. “Oui, c’est toujours mon ambition”, poursuit le coureur hennuyer de 23 ans. “Même si je combine pour l’instant le vélo avec mon métier de prof dans le primaire.” Il va disputer deux épreuves UCI de catégorie prochainement : Paris-Troyes et la Ronde de l’Oise.

Au programme

Kermesses en Wallonie : Walhain (27/5, cadets), Jambes (28/5, cadets), Walhain (28/5, E/E), Walhain (29/5, juniors),

Grands rendez-vous : Vermarc Cycling Project (27-28/5); Championnats de Belgique pour juniors (filles et garçon, 28/5), Circuit Het Nieuwsblad U23 (28/5).

Les victoires de la semaine

Edouard Claisse à Beclers (20/5, 61 cadets).

Les classements du DH Challenge Ekoï

Élites-espoirs

1. Louka Matthys 1207 points

2. Thibaut Bernard (1 victoire) 480

3. Franklin Six 408

4. Sacha Prestianni 318

5. Nicolas Marthe 260

6. Robin Ernst (2 victoires) 253

7. Johan Vincent 242

8. Thomas Nennen (1 victoire) 230

9. Sébastien Van Poppel 208

10. Tim Rex 197

11. Noah De Graef 196

12. Jens Verbrugghe 157

13. Théo Lowie 147

14. Alessandro Tuscano 131

15. Thomas Lehnen 116

16. Marvin Tasset 109

17. Lucas Jacques 106

18. Grégoire Lemaire (1 victoire) 98

19. Robin Radoux 95

20. Félix Dopchie 82

21. Maxence Place 62

22. Arnaud Voss 61

23. Victor Loy 60

23. Matteo Melotte 60

25. Clément Fernandez (1 victoire) 43

26. Noah Detalle 42

27. Sean Bero 27

28. Matthis Dethy 23

29. David Boucher 11

30. Philippe Fievez 3

Juniors

1. William Graff 793 points

2. Nicolas Aernouts 433

3. Florian Delier (2 victoires) 301

4. Juan Lemestrez 276

5. Guillaume Daix 178

6. Sacha Modafferi 156

7. William Van Biene 148

8. Dany Gabez (1 victoire) 138

9. Luca Wachaudez 136

10. Axel Leduc 102

11. Léopold Dallemagne 83

12. Antoine Valentin (1 victoire) 79

13. Célian Deweerd 74

14. Aurélien Lejeune 74

15. Cyprien Dumortier 69

16. Robin Ballmann 68

17. Emeric Oldenhove 64

18. Emilien Debaye 59

18. Tom Vuylsteke 59

20. Germain Titeux 56

21. Oscar Dopchie 42

22. Harry Van De Perre 39

23. Guillaume Adam 28

24. Antoine Jamin 26

25. Tom Chintinne 19

26. Tim Fauville 17

27. Antonio Monterosso 12

28. Axel Federbe 9

29. Tommy Delestrait 8

30. Lilian Louis 3

Cadets

1. Edouard Claisse (6 victoires) 1076 points

2. Zakary Lognard 416

3. Louis Marx (1 victoire) 405

4. Augustin Maeck 374

5. Oscar Loy 297

6. Arthur Vanassche (2 victoires) 277

7. Thomas Paulart 151

8. Thibaut Warrant 113

9. Lucien Dandoit 103

10. Jules Delcommune 100

11. Gaspard Kets 96

12. Valentin Petillon 71

13. Paolo Le Guillou 60

14. Hugo Percque 58

15. Sacha Dessart 42

16. Simon Billen 32

17. Romain Bonnewyn 30

18. Lucas Ledent (1 victoire) 28

19. Mageno Timmermans 22

20. Colyn Colson 19

21. Robin Schulmeister 14

22. Tom Delfosse 2

19. Mathis Vandergucht 2

19. Yanis Dubois 2