L’envol de William Graff à la Classique des Alpes et au DH Challenge Ekoï

Quinzième récemment du Tour des Flandres ou vingtième de Liège-Bastogne-Liège de sa catégorie, celui qui combine VTT et route a donc élargi son registre. “Je me sentais vraiment bien sur cette épreuve”, ajoute le membre de la formation Crabbé Toitures-Libramont Chevigny, qui y participait avec la sélection de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles. “Il faisait assez chaud. Dans le premier col, j’ai voulu prendre un ravito, mais j’étais du mauvais côté de la route. Je me suis donc laissé un peu redescendre, mais, juste après, Léo Bisiaux (NdlR : le champion du monde de cyclo-cross) a accéléré et je n’ai pas pu aller avec le premier groupe.”

Il ne baisse pas les bras, reste concentré, et part en contre dans un petit groupe. “Dès le pied du Mont du Chat, j’ai imprimé mon rythme, poursuit William Graff. On a fait l’ascension à deux avec un Français et on a repris pas mal de gars du premier groupe.” Dont le Belge Duarte Marivoet. “Comme Jarno Widar (NdlR : le vainqueur, membre de la sélection wallonne également) était tombé la veille dans la descente qui suivait, j’ai été prudent et je n’ai pas pu suivre deux Français de la région, qui connaissaient bien les virages. Sans ça, je pense que j’aurais pu jouer la quatrième place.”

Il est arrivé quelques secondes derrière Baptiste Grégoire (NdlR : le petit frère du pro Romain), satisfait de sa performance, qui lui permet de prendre encore plus son envol au DH Challenge Ekoï des 17 et 18 ans. “Je ne vais pas rouler ce week-end, pour mes examens ; je reprendrai à Romsée”, termine celui qui compte combiner l’Université, en Allemagne, l’an prochain, et vélo. “Avec l’envie de continuer, tant que c’est possible, à faire du VTT (NdlR : il vient de terminer huitième d’une manche des 3 Nations Cup et va disputer le Championnat de Belgique de cross-country) et de la route.”

Au programme

Kermesse en Wallonie : Sauvenière (11/6, E/E).

Grands rendez-vous : Bruxelles-Zepperen (11/6, E/E), le Baby Giro (Italie, du 11 au 18/6), Trophée Saarland Juniors (Allemagne, du 8 au 11/6, Coupe des Nations).

Les victoires de la semaine

Edouard Claisse à Otegem 3/6, 89 cadets), Augustin Maeck à Otegem (4/6, 64 cadets), Emeric Oldenhove à Kester (3/6, 45 juniors).

Les classements du DH Challenge Ekoï

Élites-espoirs

1. Louka Matthys 1207 points

2. Thibaut Bernard (1 victoire) 525

3. Nicolas Marthe 415

4. Franklin Six 408

5. Sacha Prestianni 318

6. Robin Ernst (2 victoires) 276

7. Johan Vincent 242

8. Thomas Nennen (1 victoire) 230

9. Sébastien Van Poppel 208

10. Tim Rex 197

11. Noah De Graef 196

12. Alessandro Tuscano 161

13. Jens Verbrugghe 157

14. Théo Lowie 147

15. Thomas Lehnen 116

16. Lucas Jacques 112

16. Marvin Tasset 109

18. Grégoire Lemaire (1 victoire) 98

19. Robin Radoux 95

20. Félix Dopchie 82

21. Maxence Place 62

22. Arnaud Voss 61

23. Victor Loy 60

23. Matteo Melotte 60

25. Clément Fernandez (1 victoire) 43

26. Noah Detalle 42

27. Sean Bero 27

28. Matthis Dethy 23

29. David Boucher 11

30. Lucien Snoeks 5

31. Philippe Fievez 3

Juniors

1. William Graff 1024 points

2. Nicolas Aernouts 433

3. Florian Delier (2 victoires) 301

4. Juan Lemestrez 276

5. Guillaume Daix 181

6. Tom Vuylsteke (1 victoire) 172

7. Sacha Modafferi 156

8. William Van Biene 148

9. Dany Gabez (1 victoire) 138

10. Luca Wachaudez 136

11. Aurélien Lejeune (1 victoire) 125

12. Emeric Oldenhove (1 victoire) 109

13. Axel Leduc 102

14. Léopold Dallemagne 83

15. Antoine Valentin (1 victoire) 79

16. Célian Deweerd 74

17. Cyprien Dumortier 69

18. Robin Ballmann 68

19. Tommy Delestrait 61

20. Emilien Debaye 59

21. Germain Titeux 56

22. Oscar Dopchie 42

23. Harry Van De Perre 39

24. Kyrio Laurent 33

25. Guillaume Adam 28

26. Antoine Jamin 26

27. Tom Chintinne 19

28. Tim Fauville 17

29. Emile De Falleur 13

30. Antonio Monterosso 12

31. Axel Federbe 9

32. Lilian Louis 3

33. Alexis Midaveine 2

Cadets

1. Edouard Claisse (9 victoires) 1248 points

2. Augustin Maeck 540 (1 victoire)

3. Louis Marx (1 victoire) 461

4. Zakary Lognard 439

5. Arthur Vanassche (2 victoires) 324

6. Oscar Loy 297

7. Thomas Paulart 151

8. Jules Delcommune 123

9. Thibaut Warrant 113

10. Lucien Dandoit 112

11. Gaspard Kets 99

12. Hugo Percque 73

13. Valentin Petillon 71

14. Paolo Le Guillou 60

15. Sacha Dessart 42

16. Simon Billen 32

17. Romain Bonnewyn 30

18. Lucas Ledent (1 victoire) 28

19. Mageno Timmermans 22

20. Colyn Colson 19

21. Robin Schulmeister 14

22. Tom Delfosse 2

19. Mathis Vandergucht 2

19. Yanis Dubois 2