Van Poppel conforte sa place de leader au DH Challenge Ekoï

Âgé de 22 ans, il veut continuer à en profiter. “Avec l’envie d’aller plus haut, ajoute celui qui espère rejoindre les pros. Je suis passé deux années dans la continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. Cela avait bien été lors de ma première saison et beaucoup moins bien la seconde, avec le coronavirus, que j’ai eu, ou encore une fracture de la clavicule. Cette saison, je suis arrivé dans le club de l’ancien pro Grégory Habeaux et je m’y sens vraiment bien. Il apporte un plus à l’équipe, il nous pousse et nous motive vraiment. ”

Il sera dimanche sur un rendez-vous important, le Championnat de Belgique. “Avec un parcours très plat, termine-t-il. Cela peut me convenir comme je suis un sprinter, mais je préfère les sprints au bout d’une épreuve plus difficile. Je ferai de mon mieux, comme jusqu’au bout de la saison.”

Avec l’espoir de recevoir un contrat.

Au programme

Kermesses en Wallonie : Tourinnes St Lambert (cadets, 20/8).

Grands rendez-vous : Tour de Flandres Occidentales (du 17 au 20/8, cadets), Courtrai Convent Koerse (UCI 1.1, dames élites), Interclubs d’Ingelmunster (Juniors, 20/8), championnats de Belgique élites 2 et espoirs à Putte (20/8).

La victoire de la semaine

Edouard Claisse à la Course de côtes de Couvin (83 cadets 2).

Les classements du DH Challenge Ekoï

Élites-espoirs

1. Sébastien Van Poppel (2 victoires) 1800 points

2. Louka Matthys (1 victoire) 1416 points

3. Nicolas Marthe 1048

4. Lucas Jacques 948

5. Noah De Graef 662

6. Thibaut Bernard (1 victoire) 659

7. Sacha Prestianni 650

8. Franklin Six 556

9. Julien Desmarets 515

10. Robin Ernst (2 victoires) 444

11. Thomas Nennen (1 victoire) 388

12. Johan Vincent 388

13. Tim Rex 299

14. Hugo Wertz 263

15. Arthur Lowagie 231

16. Maxence Place 207

17. Axel De Lie 188

18. Clément Fernandez (1 victoire) 186

19. Théo Lowie 185

20. Jens Verbrugghe 179

21. Alessandro Tuscano 161

22. Justin Picoux 141

23. Arnaud Voss 137

23. Sean Bero 137

25. Robin Radoux 126

26. Thomas Lehnen 118

27. Grégoire Lemaire (1 victoire) 111

28. Marvin Tasset 109

29. Félix Dopchie 82

30. Noah Detalle 62

31. Victor Loy 60

31. Matteo Melotte 60

33. Anthony Debuy 50

34. Tom Schyns 28

35. Matthis Dethy 23

36. Lucas Laurent 18

37. Aurélien Biebuyck 14

38. Tristan Navez 12

39. David Boucher 11

40. Lucien Snoeks 5

41. Philippe Fievez 3

Juniors

1. William Graff (1 victoire) 1778 points

2. Nicolas Aernouts 599

3. Oscar Dopchie 471

4. Célian Deweerd 393

5. Aurélien Lejeune (1 victoire) 349

6. Florian Delier (2 victoires) 348

7. Tom Vuylsteke (3 victoires) 347

8. Juan Lemestrez 309

9. Guillaume Daix 238

10. Sacha Modafferi 187

11. Luca Wachaudez 152

12. William Van Biene 148

13. Dany Gabez (1 victoire) 138

14. Tommy Delestrait 114

15. Cyprien Dumortier (1 victoire) 112

16. Emeric Oldenhove (1 victoire) 109

17. Axel Leduc 102

18. Léopold Dallemagne 83

19. Antoine Valentin (1 victoire) 79

20. Robin Ballmann 68

21. Emilien Debaye 59

22. Germain Titeux 56

23. Emile De Falleur 51

24. Harry Van De Perre 39

25. Kyrio Laurent 33

26. Guillaume Adam 28

27. Antoine Jamin 26

28. Alexis Midavaine 23

29. Tom Chintinne 19

29. Thibo Stockman 19

31. Tim Fauville 17

32. Antonio Monterosso 12

33. Mathéo Sgarlata 11

33. Robin Warrant 11

35. Axel Federbe 9

36. Lilian Louis 3

Cadets

1. Edouard Claisse (12 victoires) 1889 points

2. Augustin Maeck 646 (1 victoire)

3. Louis Marx (2 victoires) 620

4. Zakary Lognard 520

5. Emil Siegers (4 victoires) 474

6. Arthur Vanassche (3 victoires) 349

7. Lucien Dandoit 346

8. Oscar Loy 311

9. Jules Delcommune 224

10. Thomas Paulart 155

11. Thibaut Warrant 118

12. Gaspard Kets 99

13. Valentin Petillon 91

14. Arnaud Noirhomme 64

15. Paolo Le Guillou 60

16. Sacha Dessart 56

17. Simon Billen 32

18. Yanis Dubois (1 victoire) 31

19. Romain Bonnewyn 30

20. Lucas Ledent (1 victoire) 28

21. Mageno Timmermans 22

22. Colyn Colson 19

23. Robin Schulmeister 14

24. Mathis Vandergucht (1 victoire) 11

24. Sacha Amorison 11

26. Tom Delfosse 2