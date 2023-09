DH Challenge Ekoï : Siegers, une saga familiale cycliste !

Siegers. Un nom qui revient de plus en plus souvent, ces derniers temps, dans les rubriques de résultats des jeunes coureurs cyclistes. Avec différents prénoms. Eliot s’est notamment illustré en terminant troisième du Championnat de Belgique du contre-la-montre chez les U13. Il y a aussi Emil, dont on a déjà parlé après son titre de champion de Belgique des cadets de première année et ses autres résultats (il est deuxième du DH Challenge Ekoï des 15 et 16 ans) de haut niveau. Et il y a Emma. La grande sœur. Victorieuse à trois reprises, déjà, cette saison.