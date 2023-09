DH Challenge Ekoï : objectif podium pour Oscar Dopchie

”Avec mon frère, Félix, on a souvent échoué de peu pour le podium du DH Challenge Ekoï, là, j’ai vraiment envie de saisir l’occasion”, raconte le coureur recruté cette année par Cannibale B Victorious, la formation satellite de l’armada World Tour Bahrain-Victorious. “Cela me motive vraiment pour la fin de saison.”

Une fin de saison particulière, puisqu’il vient de commencer ses études supérieures, en journalisme, à l’Ihecs. “Les résultats de ces dernières semaines m’ont fait plaisir, car je n’étais pas totalement satisfait de ma saison”, ajoute-t-il. “Pour la première fois, j’avais pris un coach pour mes entraînements. Mais cela m’ennuyait un peu et je n’ai pas su atteindre le niveau espéré. Je n’avais plus trop de plaisir à rouler comme ça, à observer mes watts. J’ai donc décidé d’arrêter avec le coach, de rouler comme je l’avais toujours fait, en faisant la course à l’entraînement. Et je me suis refait plaisir.”

Sur le vélo. Et dans les courses, avec ses récents bons résultats.

Les classements du DH Challenge Ekoï

Élites-espoirs

1. Sébastien Van Poppel (3 victoires) 2623 points

2. Louka Matthys (1 victoire) 1868 points

3. Nicolas Marthe 1136

4. Lucas Jacques 995

5. Thibaut Bernard (1 victoire) 859

6. Sacha Prestianni 814

7. Franklin Six 736

8. Noah De Graef 707

9. Julien Desmarets 515

10. Robin Ernst (3 victoires) 508

11. Johan Vincent 438

12. Thomas Nennen (1 victoire) 388

13. Arthur Lowagie 350

14. Hugo Wertz 326

15. Tim Rex 299

16. Théo Lowie 262

17. Maxence Place 242

18. Sean Bero 211

19. Axel De Lie 188

20. Clément Fernandez (1 victoire) 186

21. Jens Verbrugghe 179

22. Robin Radoux 167

23. Alessandro Tuscano 161

24. Thomas Lehnen 156

25. Marvin Tasset 151

26. Justin Picoux 141

27. Arnaud Voss 137

28. Victor Loy 127

29. Grégoire Lemaire (1 victoire) 117

30. Anthony Debuy 99

31. Félix Dopchie 95

32. Noah Detalle 62

33. Matteo Melotte 60

34. Tom Schyns 28

35. Matthis Dethy 23

36. Johan Hemroulle 21

37. Lucas Laurent 18

38. Aurélien Biebuyck 14

39. Tristan Navez 12

40. David Boucher 11

41. Lucien Snoeks 5

42. Philippe Fievez 3

Juniors

1. William Graff (1 victoire) 2120 points

2. Nicolas Aernouts 753

3. Oscar Dopchie (1 victoire) 534

4. Célian Deweerd 514

5. Florian Delier (2 victoires) 407

6. Tom Vuylsteke (3 victoires) 396

7. Aurélien Lejeune (1 victoire) 349

8. Tommy Delestrait (1 victoire) 340

9. Juan Lemestrez 309

10. Guillaume Daix 298

11. Léopold Dallemagne 287

12. Sacha Modafferi 207

13. Dany Gabez (1 victoire) 138

13. Luca Wachaudez 152

15. William Van Biene 148

16. Axel Leduc 121

17. Cyprien Dumortier (1 victoire) 112

18. Emeric Oldenhove (1 victoire) 109

19. Antoine Valentin (1 victoire) 79

20. Thibo Stockman 69

21. Robin Ballmann 68

22. Emilien Debaye 59

23. Germain Titeux 56

24. Emile De Falleur 55

25. Robin Warrant (1 victoire) 50

26. Alexis Midavaine 44

27. Harry Van De Perre 39

28. Kyrio Laurent 33

29. Guillaume Adam 28

30. Antoine Jamin 26

31. Tom Chintinne 19

32. Tim Fauville 17

33. Antonio Monterosso 12

34. Mathéo Sgarlata 11

35. Axel Federbe 9

36. Lilian Louis 3

Cadets

1. Edouard Claisse (15 victoires) 2468 points

2. Emil Siegers (4 victoires) 906

3. Augustin Maeck 682 (1 victoire)

4. Louis Marx (2 victoires) 625

5. Zakary Lognard 520

6. Oscar Loy 445

7. Lucien Dandoit 367

8. Arthur Vanassche (3 victoires) 351

9. Jules Delcommune 279

10. Thomas Paulart 155

11. Valentin Petillon 153

12. Thibaut Warrant 118

13. Arnaud Noirhomme 109

14. Gaspard Kets 99

15. Nathan Cardinal 69

16. Paolo Le Guillou 60

17. Sacha Dessart 56

18. Simon Billen 32

19. Yanis Dubois (1 victoire) 31

20. Romain Bonnewyn 30

21. Lucas Ledent (1 victoire) 28

22. Mageno Timmermans 27

23. Colyn Colson 19

24. Robin Schirmeister 14

25. Sacha Amorison 13

26. Alexis Helbicq 12

27. Mathis Vandergucht (1 victoire) 11

28. Lohan Lete 4

29. Tom Delfosse 2