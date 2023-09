DH Challenge Ekoï : Deweerd confirme en international

Cet ancien lauréat du DH Challenge Ekoï des cadets (en 2021) enchaîne lui aussi les résultats en cette fin de saison. Avec une très belle prestation, samedi et dimanche, sur l’Empereur des Juniors, une course de trois étapes classée en catégorie 1 au niveau du calendrier de l’Union cycliste internationale. Le rouleur-sprinter tournaisien a terminé sixième de la journée d’ouverture, au sein de la bonne échappée, celle des hommes forts, qui est arrivée pour la victoire, et huitième du classement final. “Après la zone des bosses, je me suis retrouvé dans le premier groupe, raconte le coureur affilié au club d’ondes One Parike. Il y a eu de nombreuses attaques ensuite et je me suis retrouvé dans la bonne. J’ai eu un peu de réussite.”

Pour flairer le bon coup. Mais encore fallait-il avoir les jambes pour s’accrocher à ce groupe de ténors. “C’était impressionnant comme ça roulait fort”, ajoute Célian Deweerd. “Léo Bisiaux (NdlR : le champion du monde de cyclo-cross, très costaud sur la route avec ses succès du Giro della Lunigiana, au Rueblieland et sur une autre épreuve internationale aux Pays-Bas) criait tout le temps qu’il fallait rouler plus vite… Il y avait aussi le Belge Jarno Widar, une vraie machine (NdlR : champion de Belgique, victorieux du Tour des Flandres et de la Classique des Alpes…), le futur vainqueur final, l’Anglais Matthew Brennan, ou encore le champion de France du chrono, Eliott Boulet… Nous étions neuf en tête, mais, à l’arrivée, je ne fais que sixième : j’étais cuit, au bout de ma vie, avec toutes les attaques de Léo Bisiaux… Mais je suis satisfait de ce résultat, d’autant plus que je ne suis que première année dans la catégorie.”

Le succès de la semaine

Sacha Modafferi à St Antelinks (16/9, 82 juniors).

Les classements du DH Challenge Ekoï

Élites-espoirs

1. Sébastien Van Poppel (4 victoires) 2 720 points

2. Louka Matthys (1 victoire) 1 938 points

3. Nicolas Marthe 1 136

4. Lucas Jacques 995

5. Thibaut Bernard (1 victoire) 859

6. Sacha Prestianni 814

7. Franklin Six 736

8. Noah De Graef 707

9. Julien Desmarets 515

10. Robin Ernst (3 victoires) 508

11. Johan Vincent (1 victoire) 458

12. Thomas Nennen (1 victoire) 388

13. Arthur Lowagie 350

14. Hugo Wertz 326

15. Tim Rex 299

16. Théo Lowie 262

17. Maxence Place 242

18. Sean Bero 211

19. Axel De Lie 188

20. Clément Fernandez (1 victoire) 186

21. Jens Verbrugghe 179

22. Robin Radoux 167

23. Alessandro Tuscano 161

24. Thomas Lehnen 156

25. Marvin Tasset 151

26. Justin Picoux 141

27. Arnaud Voss 137

28. Victor Loy 127

29. Grégoire Lemaire (1 victoire) 117

30. Anthony Debuy 99

31. Félix Dopchie 95

32. Noah Detalle 62

33. Matteo Melotte 60

34. Tom Schyns 28

35. Matthis Dethy 23

36. Johan Hemroulle 21

37. Lucas Laurent 18

38. Aurélien Biebuyck 14

39. Tristan Navez 12

40. David Boucher 11

41. Lucien Snoeks 5

42. Philippe Fievez 3

Juniors

1. William Graff (1 victoire) 2 120 points

2. Célian Deweerd 1 155

3. Nicolas Aernouts 801

4. Oscar Dopchie (1 victoire) 596

5. Florian Delier (2 victoires) 407

6. Tom Vuylsteke (3 victoires) 396

7. Juan Lemestrez 351

8. Aurélien Lejeune (1 victoire) 349

9. Tommy Delestrait (1 victoire) 340

10. Guillaume Daix 313

11. Sacha Modafferi 289

12. Léopold Dallemagne 287

13. Dany Gabez (1 victoire) 152

13. Luca Wachaudez 152

15. William Van Biene 148

16. Axel Leduc 121

17. Cyprien Dumortier (1 victoire) 112

18. Emeric Oldenhove (1 victoire) 109

19. Antoine Valentin (1 victoire) 79

20. Thibo Stockman 69

21. Robin Ballmann 68

22. Emilien Debaye 59

23. Germain Titeux 56

24. Emile De Falleur 55

25. Robin Warrant (1 victoire) 50

26. Alexis Midavaine 44

27. Harry Van De Perre 39

28. Kyrio Laurent 33

29. Guillaume Adam 28

30. Antoine Jamin 26

31. Tom Chintinne 19

32. Tim Fauville 17

33. Antonio Monterosso 12

34. Mathéo Sgarlata 11

35. Axel Federbe 9

36. Lilian Louis 3

Cadets

1. Edouard Claisse (15 victoires) 2 514 points

2. Emil Siegers (4 victoires) 906

3. Augustin Maeck 682 (1 victoire)

4. Louis Marx (2 victoires) 625

5. Zakary Lognard 520

6. Oscar Loy 407

7. Lucien Dandoit 367

8. Arthur Vanassche (3 victoires) 351

9. Jules Delcommune 279

10. Thomas Paulart 155

11. Valentin Petillon 153

12. Thibaut Warrant 118

13. Arnaud Noirhomme 109

14. Gaspard Kets 99

15. Nathan Cardinal 69

16. Paolo Le Guillou 60

17. Sacha Dessart 56

18. Sacha Amorison 55

19. Simon Billen 32

20. Yanis Dubois (1 victoire) 31

21. Romain Bonnewyn 30

22. Lucas Ledent (1 victoire) 28

23. Mageno Timmermans 27

24. Colyn Colson 19

25. Robin Schirmeister 14

26. Alexis Helbicq 12

27. Mathis Vandergucht (1 victoire) 11

28. Lohan Lete 4

29. Tom Delfosse 2