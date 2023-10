DH Challenge Ekoï : Daix va miser sur l’offensive à la Philippe Gilbert

Philippe Gilbert. Un nom qui reste dans le monde du sport, du cyclisme. Avec le très riche palmarès de l’ancien champion du monde. Et avec la course qui porte son nom, une des plus relevées du calendrier des juniors, au niveau international. L’épreuve, désormais disputée en deux étapes, a lieu ce samedi et ce dimanche, avec des parcours pour costauds entre Harzé et La Gleize et entre Harzé et Remouchamps le lendemain, avec l’inévitable côte de La Redoute.