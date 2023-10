DH Challenge Ekoï : Daix et les félicitations de Gilbert

”Gagner une kermesse, c’est bien. Mais ce que je veux, moi, c’est me montrer sur les grandes courses.” Voilà ce que nous avait déclaré, la semaine passée, Guillaume Daix, après avoir décroché son premier succès dans sa nouvelle catégorie, celle des juniors. Le coureur de Couthuin a mis ses paroles en pratique. Avec une belle cinquième place au classement final de la Philippe Gilbert. “Ce résultat représente beaucoup pour moi”, souffle celui qui est, grâce à ce résultat, remonté à la troisième place du DH Challenge Ekoï des dix-sept et dix-huit ans, un an après avoir fini notre classement de régularité à la deuxième place chez les quinze et seize ans. “Ma saison n’a pas été facile, elle n’avait pas correspondu à mes attentes. Ces derniers temps, je m’étais préparé pour cette épreuve. Mais, après avoir annoncé mon départ de l’équipe Cannibale B Victorious (NdlR : l’équipe satellite de la formation World Tour Bahrain-Victorious), je n’ai plus été sélectionné pour la Philippe Gilbert alors que j’y étais prévu… Heureusement, j’ai pu directement être transféré chez Sprint 2000 Charleroi, qui m’a fait confiance et m’y a aligné. J’avais à cœur de montrer que je méritais ma sélection sur cette course. Et de montrer à ma nouvelle équipe qu’ils ont eu raison de me faire confiance.”