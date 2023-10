Deuxième édition de la Rando l’Arnaud De Lie ce dimanche : “Il y a un vrai effet !”

Arnaud De Lie, en 2017, lors de sa première victoire, chez les cadets, au DH Challenge Ekoï, avait été félicité par Philippe Gilbert, comme les autres lauréats de cette édition, Julien Mortier et Sébastien Grignard. ©JC Guillaume

Après le succès de la première édition de l’Arnaud De Lie, l’an passé, l’événement pourrait attirer encore plus de monde avec l’aura grandissante du Taureau de Lescheret. Surtout dans sa province, où il est très suivi. “Nous l’avons bien vu lors de la Lotto Famenne Ardenne Classic, qu’Arnaud a remportée au début du mois”, raconte Laurent Mars, le responsable de l’ancienne équipe de jeunes du vainqueur du Grand Prix de Québec, qui est également l’organisateur de l’épreuve de Marche-en-Famenne. “Le parking du Wex de 3 000 places était rempli pour le départ ! Il a fait comme Patrick Bruel ou une rock star ! Il y a un bel engouement autour de lui. D’autres organisateurs de courses, en Wallonie, qui étaient présents, m’ont aussi dit qu’ils n’avaient jamais vu autant de monde, devant le podium, à l’arrivée.”

Avec des clameurs dignes d’un stade de foot pour accueillir le héros du pays. “En plus, avec son sprint victorieux très spectaculaire (NdlR : il avait déclipsé deux fois et terminé sur le petit plateau mais s’était imposé), il a fait le buzz sur les réseaux et le nom de notre course est désormais bien plus connu un peu partout ! Et puis avec son caractère authentique, avec sa simplicité, il plaît à beaucoup de gens ! Il y a un vrai effet Arnaud De Lie. Pour l’anecdote, lors de mes vacances en Provence, alors que j’étais sur une terrasse après être allé chercher ma baguette, un cyclo m’a accosté, voyant que j’avais un logo de vélo sur mes habits. Quand il a compris que j’étais belge, il m’a parlé d’Arnaud. Avec un bel accent du Sud, il m’a dit, 'Je l’aime bien, ce minot qui va chercher les vaches, il est authentique'.'

Ceux qui seront présents ce dimanche pourront en avoir la confirmation. “On part sur le même principe que l’an passé, avec la randonnée au matin. Avec un départ libre de 7 h 30 à 10 h 15. Ou la possibilité de rouler avec Arnaud De Lie, qui va démarrer à 10 h 00 pour 80 kilomètres à 30 km/h de moyenne. Le peloton sera escorté par la police fédérale, il y aura des motos de signaleurs, des voitures ouvreuses, un camion dépannage. L’inscription est à 10 euros et donne droit aussi à un café au matin, une boisson à l’arrivée et au ravito planifié dans la ferme d’Arnaud De Lie, après 40 kilomètres. Où il y aura une chouette surprise ! De là, il y aura la possibilité pour ceux qui le souhaitent de raccourcir le parcours à 60 kilomètres. Je rappelle que c’est une rando, pas une course : il n’y a pas de saucisson à gagner à l’arrivée !”

Pour ceux qui ne souhaitent pas rouler, des marches balisées de 6 et 11 kilomètres, gratuites, sont organisées. “Tout le monde se retrouvera ensuite à la Halle aux Foires de Libramont, avec Arnaud, où il y aura des stands de boissons et de petites restaurations, mais aussi de quelques exposants. Arnaud sera interviewé par Freddy Havelange, avant qu’il ne remette les prix aux lauréats du DH Challenge Ekoï.”

Vivement dimanche !

Pour s’inscrire à la Rando l’Arnaud De Lie : https://www.ultratiming.be/evenement/larnaud-de-lie-2023