DH Challenge Ekoï : l’envol des espoirs vers les pros

Et ce sera encore le cas à l’issue de cette saison. Vainqueur en 2022 du DH Challenge Ekoï des élites et des espoirs et deuxième cette année derrière Sébastien van Poppel, Louka Matthys a signé chez Bingoal-Wallonie Bruxelles pour les deux prochaines saisons. À nouveau très régulier, il a su faire ses preuves lors d’un stage, cet été, avec l’équipe wallonne.

”J’ai déjà pu me plonger dans l’équipe pro Bingoal WB dans le cadre de mon stage et je remercie la direction de m’avoir fait confiance et de m’avoir donné l’occasion de participer à de belles épreuves, comme l’Arctic Race, Paris-Tours, les courses en Italie, explique-t-il. J’ai ainsi déjà pu prendre de l’expérience. En tant que coureur, j’aime les courses aux parcours usants. Je n’ai toutefois pas encore pu me tester en montagne. J’apprécie les courses par étapes ainsi que les Ardennaises. Mais je sais que j’ai encore énormément à apprendre au sein du peloton professionnel. Je combine pour l’heure mon métier d’instituteur primaire avec le cyclisme. Je sais que ma vie changera dès le 1er janvier, quand je pourrai tout donner au vélo, et je suis prêt pour ce défi.”

Ce dimanche, sur le podium du DH Challenge Ekoï, il sera avec un de ses futurs coéquipiers, puisque Sébastien Van Poppel rejoint lui aussi la structure wallonne en 2024. “Pas dans l’équipe pro, mais dans la formation de développement, dans laquelle j’ai déjà roulé, explique-t-il. Mais je roulerai aussi avec l’équipe première, celle des pros. Si je m’y comporte bien, je pourrai alors signer la saison suivante à l’échelon supérieur.”

Sébastien Van Poppel, le vainqueur du DH Challenge Ekoï des élites-espoirs. ©SOPHIE RICHEZ

DH Challenge Ekoï : les révélations Graff et Claisse

Si la lutte a été serrée chez les élites et espoirs jusqu’au bout, elle ne l’a pas été chez les juniors et chez les cadets au niveau du DH Challenge Ekoï. William Graff a rapidement pris son envol, pour creuser un solide écart sur ses concurrents, dont Célian Deweerd, Guillaume Daix et Nicolas Aernouts, trois coureurs de première année déjà annoncés comme favoris pour la saison prochaine. Ce vététiste passé sur la route a brillé, avec une victoire internationale, en UCI, sur le Patton, mais aussi une deuxième place sur le Triptyque Ardennais ou une sixième position à la Classique des Alpes. Il a signé chez Circus-Reuz-Technord, l’équipe de développement d’Intermarché-Circus-Wanty, pour son arrivée chez les espoirs.

Edouard Claisse, chez les cadets, a lui été très autoritaire. Rivalisant avec les meilleurs du pays et brillant sur la scène internationale, avec une véritable démonstration sur le Tour de l’Ain des 15 et 16 ans. Sans oublier de nombreux succès en kermesse, ses victoires sur les courses de côtes et des places d’honneur sur de nombreux interclubs. “Je suis très content de remporter le DH Challenge Ekoï, qui a un beau palmarès : cela montre que j’ai été le plus régulier sur la saison.”

Les classements du DH Challenge Ekoï

Élites-espoirs

1. Sébastien Van Poppel (4 victoires) 2 872 points

2. Louka Matthys (1 victoire) 1 938 points

3. Nicolas Marthe 1 136

4. Lucas Jacques 995

5. Sacha Prestianni 954

6. Thibaut Bernard (1 victoire) 922

7. Franklin Six 736

8. Noah De Graef 707

9. Robin Ernst (3 victoires) 591

10. Julien Desmarets 515

11. Johan Vincent (1 victoire) 458

12. Thomas Nennen (1 victoire) 388

13. Arthur Lowagie 350

14. Hugo Wertz 326

15. Tim Rex 299

16. Théo Lowie 262

17. Maxence Place 242

18. Marvin Tasset 219

19. Sean Bero 211

20. Thomas Lehnen (2 victoires) 198

21. Clément Fernandez (1 victoire) 195

22. Axel De Lie 188

23. Robin Radoux (1 victoire) 181

24. Jens Verbrugghe 179

25. Alessandro Tuscano 161

26. Justin Picoux 141

27. Arnaud Voss 137

28. Victor Loy 127

29. Grégoire Lemaire (1 victoire) 119

30. Aurélien Biebuyck 101

31. Anthony Debuy 99

31. Félix Dopchie 99

33. Noah Detalle 62

34. Matteo Melotte 60

35. Johan Hemroulle 52

36. Tom Schyns 28

37. Matthis Dethy 23

38. Lucas Laurent 18

38. Tristan Navez 18

40. Augustin Buntinx 17

41. Augustin Surahy (1 victoire) 14

42. David Boucher 11

43. Alexandre Polet 6

44. Lucien Snoeks 5

45. Philippe Fievez 3

Juniors

1. William Graff (1 victoire) 2 120 points

2. Célian Deweerd 1 386

3. Guillaume Daix (1 victoire) 829

4. Nicolas Aernouts 802

5. Oscar Dopchie (1 victoire) 609

6. Florian Delier (2 victoires) 446

7. Tom Vuylsteke (3 victoires) 396

8. Sacha Modafferi 368

9. Juan Lemestrez 351

10. Aurélien Lejeune (1 victoire) 349

11. Tommy Delestrait (1 victoire) 340

12. Léopold Dallemagne 329

13. Dany Gabez (1 victoire) 152

13. Luca Wachaudez 152

15. William Van Biene 148

16. Cyprien Dumortier (1 victoire) 141

17. Axel Leduc 121

18. Emeric Oldenhove (1 victoire) 109

19. Emile De Falleur 101

20. Antoine Valentin (1 victoire) 79

21. Robin Warrant (1 victoire) 74

22. Thibo Stockman 69

23. Robin Ballmann 68

24. Emilien Debaye 59

25. Germain Titeux 56

26. Alexis Midavaine 44

26. Hugo Lucas 44

28. Harry Van De Perre 39

29. Kyrio Laurent 33

30. Guillaume Adam 28

31. Antoine Jamin 26

32. Tom Chintinne 19

33. Tim Fauville 17

34. Antonio Monterosso 12

35. Mathéo Sgarlata 11

36. Axel Federbe 9

37. Lilian Louis 3

Cadets

1. Edouard Claisse (15 victoires) 2 637 points

2. Emil Siegers (4 victoires) 929

3. Augustin Maeck 812 (1 victoire)

4. Louis Marx (2 victoires) 625

5. Zakary Lognard 559

6. Arthur Vanassche (3 victoires) 463

7. Oscar Loy 407

8. Lucien Dandoit 367

9. Jules Delcommune 279

10. Arnaud Noirhomme 172

11. Thomas Paulart 155

12. Valentin Petillon 153

13. Thibaut Warrant 118

14. Gaspard Kets 99

15. Sacha Amorison 95

16. Nathan Cardinal 69

17. Paolo Le Guillou 60

18. Sacha Dessart 56

19. Simon Billen 32

20. Yanis Dubois (1 victoire) 31

21. Romain Bonnewyn 30

22. Lucas Ledent (1 victoire) 28

23. Mageno Timmermans 27

24. Colyn Colson 19

25. Robin Schirmeister 14

26. Alexis Helbicq 12

27. Mathis Vandergucht (1 victoire) 11

28. Lohan Lete 4

29. Tom Delfosse 2