Troisième dimanche de la première manche de la Top Compétition, disputée à Vezin, Célian Deweerd a profité de ce podium conquis face aux meilleurs cadets du pays pour prendre les commandes du DH Challenge Ekoï. Vainqueur sortant de notre classement de régularité dans cette même catégorie, le Hennuyer va devoir batailler tout au long de la saison pour réussir le doublé.

"C’est relevé, il y a de la concurrence, notamment avec Florian Delier, qui est costaud", explique le petit frère d’Ugo, qui réalise une bonne saison lui aussi et est troisième du DH Challenge Ekoï chez les juniors. "Florian m’a étonné en intégrant la bonne échappée à Vezin, sur un parcours dur."

Son dauphin s’y est classé septième, tandis que d’autres francophones étaient également dans le bon coup sur l’exigeant parcours namurois : Juan Lemestrez ou Enzo Milone qui grimpent dans la hiérarchie, derrière les réguliers Robin Warrant, Tommy Delestrait, Harry Van De Perre, le cadet de première année Edouard Claisse ou Guillaume Daix. "On verra pour la suite, continue Célian Deweerd. Personnellement, je suis satisfait de mon niveau : j’avais prévu d’arriver en forme pour Vezin et cette troisième place me prouve que je suis prêt pour ce qui arrive."

Il veut confirmer sur les plus grandes courses cette saison, les plus difficiles. "J’espère être bien sur le Tour des Flandres qui aura lieu cette année dans notre catégorie."