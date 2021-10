Sa régularité s’est arrêtée d’un coup. Alors qu’il était en pleine forme, Célian Deweerd est lourdement tombé à Roosdaal, cet été. "J’ai souffert d’une fracture du coude avec déplacement", raconte le cadet hennuyer. "Je suis resté un mois et demi sans course. Je viens seulement de reprendre, sur la Top Compétition d’Affligem et au Souvenir Jimmy Duquennoy, à Bury."