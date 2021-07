Contrairement à d’autres cadets, Célian Deweerd n’a pas encore gagné cette saison. Mais le petit frère d’Ugo (actif chez les juniors) fait preuve d’une belle régularité depuis la reprise des compétitions. Sur les kermesses, mais aussi sur les grands rendez-vous. Ce qui lui vaut d’être leader du DH Challenge Ekoï des cadets. "Quand on voit tous les bons coureurs qui ont remporté ce classement de régularité, cela donne envie de le gagner", commente ce cadet de première année.

Il espère donc continuer à prendre des points ces prochaines semaines. "Je suis satisfait de mes premières courses dans ma nouvelle catégorie", poursuit Célian Deweerd, affilié au club flamand d’Onder One Parike.

Troisième de la course de côtes d’Herbeumont, il a terminé dixième le week-end dernier de la manche de la Coupe de Belgique de Frasnes-Lez-Anvaing après avoir fini deuxième et quatrième des kermesses de Glabeek et Zeldegem.

Quel type de coureur est-il ? "J’apprécie les parcours assez vallonnés, j’ai donc envie de m’illustrer sur le Triptyque ardennais des cadets, et je n’aime pas trop quand il faut prendre des risques pour rien sur le plat", répond celui qui a commencé le vélo très tôt. "On est très cyclisme dans la famille : j’ai débuté à 6 ans et demi !"