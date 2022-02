Après deux saisons raccourcies à cause de la pandémie, les jeunes ont l’espoir de pouvoir vivre à nouveau une année normale. Avec la perspective d’un premier week-end de courses, ce samedi et ce dimanche, pour l’ouverture de la saison en Belgique. Avec des kermesses, mais déjà des grands rendez-vous comme des interclubs ou des classiques internationales à l’image de Kuurne-Bruxelles-Kuurne des juniors. Et donc déjà de nombreux points à prendre au DH Challenge Ekoï, notre classement de régularité pour les cadets, les juniors et les élites sans contrat et espoirs, qui en est déjà à sa huitième édition sous cette formule.