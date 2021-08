De Lie ambitieux avant le Tour de l'Avenir: "J’y vais pour une victoire d’étape" DH Challenge Ekoï Julien Gillebert © Florent Maron

Vainqueur dimanche, le futur pro vise un succès sur le prestigieux Tour de l’Avenir.



Après avoir joué les premières places d’honneur dans les sprints du Baby Giro, le Tour d’Italie des moins de 23 ans, Arnaud De Lie espère plus de réussite, dès vendredi, sur le Tour de l’Avenir, soit le Tour de France des espoirs. Une autre course par étape de dix jours qu’il aborde en grande forme et en confiance.



(...)