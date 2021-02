Et de sept ! Le DH Challenge Ekoï va vivre, déjà, sa septième édition. Lancé en 2015, sous le nom de DH Challenge Philippe Gilbert, notre classement de régularité a changé d'appellation en 2019 pour devenir le DH Challenge Ekoï. L’équipementier Ekoï, qui équipe de nombreuses formations pros, comme Cofidis, Lotto-Soudal, Arkea-Samsic, le Team Qhubeka-Assos ou encore Euskaltel-Euskadi, nous soutient depuis le début. Et ce sera encore le cas en 2021 avec notre classement de régularité. Qui sera donc à nouveau au rendez-vous en 2021 pour servir de baromètre de la relève du cyclisme dans le sud du pays.

En espérant, bien évidemment, que les coureurs puissent retrouver la compétition assez rapidement. Afin de batailler sur les courses, de progresser. Et de marquer des points pour notre classement de régularité et succéder à Sylvain Moniquet, l’actuel pro de Lotto-Soudal, chez les espoirs et élites sans contrat, à Arnaud De Lie chez les juniors et à Jens Verbrugghe chez les cadets.