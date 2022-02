La saison des pros a déjà repris. Et les jeunes cyclistes n’attendent qu’une seule chose : la reprise des compétitions de leur sport favori. Avec l’espoir de vivre, enfin, une saison complète. La Dernière Heure-Les Sports va continuer à suivre les catégories de jeunes et sera toujours présente avec le DH Challenge Ekoï, notre classement de régularité pour les cadets, les juniors et les espoirs-élites. Ce sera la huitième édition de notre baromètre des jeunes cyclistes francophones, de la relève du cyclisme en Wallonie, toujours en association avec Ekoï, notre fidèle sponsor.

Notre classement sera à nouveau actualisé chaque semaine, dans une saison qui promet d’être ouverte pour trouver le successeur d’Arnaud De Lie, le recordman du DH Challenge Ekoï avec cinq succès, chez les élites-espoirs, mais aussi Sylvain Moniquet, Sébastien Grignard ou Lionel Taminiaux, d'autres anciens lauréats qui évoluent aujourd’hui chez les pros, comme Laurenz Rex, Tom Paquot ou Johan Meens, habitués de notre podium ces dernières saisons. Cela promet d’être intense également chez les juniors pour trouver le successeur de Cian Uijtdebroeks, l’actuel pro de Bora-Hansgrohe, qui s’était imposé chez les 17 et 18 ans l’an passé. Enfin, chez les cadets, Célian Deweerd remettra son titre en jeu.

À très vite !