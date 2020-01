Notre classement de régularité pour les jeunes coureurs va bientôt redémarrer !

La saison cycliste a déjà bien repris chez les pros. Celle des jeunes va bientôt débuter. Et le DH Challenge Ekoï sera fidèle au rendez-vous à nouveau ! Notre classement de régularité pour les jeunes coureurs wallons sera toujours d’actualité. Notre média accorde toujours autant d’importance au suivi de la relève du cyclisme et notre fidèle sponsor, l'équipementier bien connu Ekoï, nous accompagnera encore en cette saison 2020.

Pour une saison qui s’annonce passionnante dans nos trois catégories, celles des cadets, des juniors et des espoirs/élites sans contrat. Chez les 15 et 16 ans, les leaders sont désormais partis chez les juniors, laissant le champ libre aux Sacha Prestianni, Ugo Deweerd ou Maxence Place, sans oublier les éventuelles révélations, notamment ceux qui arrivent des rangs des aspirants. Chez les juniors, le champion de Belgique Arnaud De Lie va viser une quatrième victoire d’affilée au DH Challenge Ekoï. Il sera notamment en concurrence avec Dayan Van Rillaert ou Noah Detalle et Cian Uijtdebroeks, qui arrivent des cadets. Et enfin, chez les espoirs, cela promet d’être intense entre Sylvain Moniquet, le vainqueur sortant, qui est toujours chez les espoirs, et ses anciens coéquipiers, comme Tom Paquot ou Tom Van Vuchelen !

Les dix premiers de chaque catégorie seront à nouveau mis à l’honneur en fin de saison lors d’une cérémonie de remise de prix organisée par la Dernière Heure-Les Sports. Ils seront récompensés de leurs efforts par notre fidèle partenaire, Ekoï, qui, pour rappel, équipe les stars du vélo. Ekoï est sponsor de plusieurs équipes pros, comme Lotto-Soudal, Cofidis, Lotto-Soudal, AG2R-La Mondiale, Arkea-Samsic et Nippo Delko One Provence !





Un deuxième site pour notre sponsor

© Ekoï

Notre partenaire va d’ailleurs bientôt lancer un deuxième site Internet, Ekoï racing, qui réunira les casques, lunettes, textiles et autres équipements utilisés par les stars du peloton.