Chaque fois que je pensais le remonter avec mes récentes victoires, Sylvain continuait lui aussi de prendre des points et restait en tête…"

Cette phrase lâchée il y a peu par Tom Paquot illustre combien la lutte a été serrée entre Sylvain Moniquet et Tom Paquot pour la victoire finale au DH Challenge Ekoï.

Une lutte qui a pris fin samedi. Si la saison n’est pas terminée, Tom Paquot a mis un terme à la sienne. Victime d’une chute samedi, il s’est en effet blessé au genou. Contraint de déclarer forfait pour Paris-Tours espoirs, il ne disputera pas non plus le championnat de Belgique ce week-end. "Je termine ma saison sur une chute, mais je retiens mes énormes satisfactions, avec mes quatre victoires et l’obtention de mon premier contrat professionnel chez Bingoal-Wallonie Bruxelles", ajoute Tom Paquot. "Concernant le DH Challenge Ekoï, je suis content pour Sylvain Moniquet. C’est un beau vainqueur."

Le quatrième du récent Tour de Lombardie des moins de 23 ans remporte notre classement de régularité pour la troisième fois, après son succès l’an passé, déjà chez les espoirs, et avec celui chez les juniors en 2016. "Cela a été serré", explique le futur pro de Lotto-Soudal. Il ne pourra plus être rattrapé sur les dernières courses par ses poursuivants.

Dans les autres catégories aussi, les vainqueurs sont connus. Avec Arnaud De Lie qui a survolé les juniors, augmentant encore l’écart ce week-end avec sa victoire à l’Étoile du Sud Limbourg. Et avec Jens Verbrugghe chez les cadets, lui qui s’est classé sixième du championnat de Belgique dimanche.

Les classements du DH Challenge Ekoï

ÉLITES SANS CONTRAT ET ESPOIRS

1. Sylvain Moniquet 1 615

2. Tom Paquot (2 victoires) 1 433

3. Laurenz Rex (1 V) 1 010

4. Félix Dopchie 504

5. Sébastien Grignard (1 V) 433

6. Quentin Venner 217

7. Sébastien Van Poppel 142

8. David Boucher 141

9. Johan Vincent 88

10. Dylan Dame 86

11. Laurent Evrard 61

12. Sean Bero 51

13. Audric Leleu 30

14. Robin Stenuit 21

15. Anthony Debuy 15

JUNIORS

1. Arnaud De Lie (5 V) 1 973

2. Cian Uijtdebroeks (1 V) 631

3. Noah Fastres 338

4. Thibaut Bernard 249

5. Dayan Van Rillaert 178

6. Noah de Graef 108

7. Cyrian Eccli 102

8. Ivan de Ville de Goyet (1 V) 41

9. Théo Lowie 40

10. Lucas Laurent 18

CADETS

1. Jens Verbrugghe (2 V) 833

2. Maxence Place 346

3. Ugo Deweerd 313

4. Sacha Prestianni 284

5. Hugo Druart 203

6. Baptiste Snoeks (1 V) 148

7. Tim Vandesande 66

8. Hugo Wertz 49

9. Corentin Delhaye 30

10. Tom Derreveaux 21

Esteban Sorli 21