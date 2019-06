Il vient de prendre ses premiers points au DH Challenge Philippe Gilbert, Marvin Tasset. Grâce à sa onzième place à Romsée-Stavelot-Romsée et à sa douzième position, dimanche, sur le Grand Prix Color Code, à Bassenge, dans le cadre des U23 Road Series. S’il n’a pris ses premiers points qu’en juin, c’est que son début de saison n’a pas été à la hauteur de ses espérances. Mais avec ses places d’honneur sur deux classiques aux parcours difficiles, il espère désormais être relancé.

"Je ne vais pas dire que je suis super satisfait de ces deux résultats, mais cela reste bon pour la confiance", commente le coureur de la formation continentale Wallonie Bruxelles Development Team. "Pour être honnête, j’espérais mieux, j’espérais au moins des top 10. Mais à Romsée, nous sommes arrivés pour la victoire au sprint, dans un groupe d’une quarantaine de coureurs, ce qui n’est pas idéal pour moi. Et à Bassenge, je me suis fait avoir au début. J’ai cru que ma course était terminée. Je n’étais pas dans le bon coup, mais je suis parvenu à faire la jonction en sortant en contre, tout seul. Un gros effort que j’ai payé sur la fin : j’étais vidé à l’arrivée."

Ces deux résultats lui redonnent confiance pour la suite de la saison. Qui sera très importante pour le coureur liégeois, car il est en dernière année chez les espoirs. "Malheureusement, il n’y a pour le moment plus de courses dures au programme", ajoute-t-il. "Je regarde donc désormais vers le Tour de Liège, à la mi-juillet, qui sera mon prochain objectif. En espérant que ma condition continue à aller en s’améliorant. Je me sentais vraiment mieux ces dernières semaines. Cela me motive."

Il veut continuer à attaquer. "Oui, j’aime courir de manière offensive, comme je l’avais par exemple fait à la Flèche ardennaise", ajoute-t-il. "Cela avait été une sorte de déclic pour moi, d’essayer d’anticiper, d’attaquer de loin. Une manière de courir qui plaît, je pense, à la direction sportive de mon équipe."