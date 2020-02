On y est ! Le début officiel de la saison en Belgique, c’est ce week-end. Pour les pros. Et pour les jeunes. Et le DH Challenge Ekoï sera toujours présent en 2020 pour suivre l’évolution des jeunes coureurs francophones, pour établir un baromètre de la relève cycliste wallonne et repérer ceux qui pourraient rejoindre le peloton pro, comme l’ont fait, ces dernières années, les Loïc Vliegen, Rémy Mertz, Lionel Taminiaux, Robin Stenuit, Julien Mortier, Kenny Molly, le regretté Jimmy Duquennoy, qui ont remporté ou terminé sur le podium des espoirs de notre classement de régularité. Une liste à laquelle s’ajoute Sylvain Moniquet qui, même s’il évolue dans la formation continentale Groupama-FDJ, y est considéré comme pro, comme les coureurs division 3 en France.

(...)