La saison des jeunes a rendu son dernier verdict, ce week-end, avec l’ultime course sur route de la saison. Et avec les victoires de l’inévitable Arnaud De Lie, qui a remporté une étape et le classement final de l’H4A Week-end des espoirs, la dernière manche des U23 Road Series. Tout en consolidant son avance au DH Challenge Ekoï, dont il a également remporté le classement final. Le point sur cette saison particulière, qui n’a démarré qu’en juin. Mais qui a été intense et riche au niveau de la qualité des résultats.

Élites-Espoirs: Arnaud De Lie au-dessus du lot