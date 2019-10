Sylvain Moniquet en grimpeur

DH Challenge Ekoï La cérémonie de remise de prix de la cinquième édition de notre classement de régularité se fera le 17 novembre, à 19 h 30, à Namur, pour les dix premiers de chaque catégorie.

C’est un habitué de notre classement de régularité. Sylvain Moniquet l’avait déjà remporté en 2016, chez les juniors. Cette année, il a à nouveau mis à profit ses qualités de grimpeur pour être considéré comme le meilleur espoir wallon de la saison et remporter le DH Challenge Ekoï. Sa troisième année chez les moins de 23 ans a été marquée par sa victoire d’une étape et du classement final du Triptyque ardennais et ses places d’honneur sur des épreuves de la Coupe des Nations, avec l’équipe nationale belge : quatrième d’une étape du Tour de l’Avenir et cinquième d’une étape et du général de la Course de la Paix. Il a aussi fini quatrième du Tour de Liège, deuxième d’une étape du Tour de Moselle, cinquième de Romsée-Stavelot-Romsée ou seizième du Tour de Lombardie.

Il sera encore espoir la saison prochaine, au sein de la formation continentale de Groupama-FDJ.





Arnaud De Lie, quel triplé !

Arnaud De Lie a remporté notre classement de régularité pour la troisième année d’affilée. Après deux succès autoritaires chez les cadets, il a dominé la catégorie des juniors. Il sera encore le favori chez les 17 et 18 ans en 2020 avec ce qu’il a montré cette année ! Avec son titre de champion de Belgique, ses succès en Coupe de Belgique (sur les manches d’Angreau-Honelles et Korbeek-Lo et au classement final), son succès à l’interclubs de Zemst et au championnat de Wallonie, ses places d’honneur sur des courses UCI (cinquième du Trophée Vertova, septième de Paris-Roubaix et de la Route des Géants, huitième de l’E3) et de nombreux autres résultats (deuxième d’une étape de la Ronde de l’Oise ou d’une étape de l’Étoile du Sud Limbourg).





Noah Detalle sur tous les fronts

Noah Detalle a dominé avec Cian Uijtdebroeks la catégorie des cadets. Au terme d’une saison 2019 très riche. Avec son titre de champion de Belgique du contre-la-montre, avec sa victoire à Gand-Wevelgem des 15 et 16 ans, avec ses succès au prologue et au classement final du Tour de Basse-Meuse, mais aussi ses victoires sur deux étapes et au classement final du Triptyque ardennais des cadets et ses nombreuses places d’honneur sur les interclubs ou grands rendez-vous, à l’image de sa troisième place, dimanche, au Chrono des Nations. À suivre l’an prochain chez les juniors !



Les classements finaux