Les jeunes coureurs ont le sourire. Leur saison a pu redémarrer normalement, après deux années écourtées à cause de la pandémie. Leurs épreuves de référence sont aussi de retour. À l’image du Triptyque des Monts et Châteaux, qui revient au calendrier ce vendredi après deux années d’absence. "Cela fait du bien d’être de retour", commente Jean-Pierre Delitte, l’organisateur, pour le compte de la Petite Reine Frasnoise. "Cela n’a pas été simple, car nous avons pris du retard dans la préparation de notre course, comme nous n’étions pas certains, en décembre, que notre épreuve pourrait avoir lieu. Cela a donc été une mise en place fatigante, car il a fallu retrouver nos automatismes, mais cela a aussi été très réjouissant ! D’autant plus que nous aurons un solide plateau."