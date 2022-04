Maxence Place, le solide leader du DH Challenge Ekoï chez les juniors, n’a pas marqué de point ce week-end. Il est parti en stage à Tenerife pour préparer ses prochains objectifs. Dont le championnat de Belgique du contre-la-montre. "Sans savoir ce que je peux y viser, car il y aura de solides adversaires, comme Vlad Van Mechelen, Sente Sentjens et il faudra voir quel sera le niveau de Jens Verbrugghe quand il reviendra", dit-il.

Le fils de l’ancien vainqueur de la Flèche wallonne est revenu. Et il a directement… vaincu. Le Liégeois s’est imposé sur le… championnat provincial de Flandre occidentale (il fait partie d’un club flamand) du contre-la-montre. "C’est un peu une surprise, car je n’avais repris les vrais entraînements que depuis une bonne semaine", explique celui qui s’était cassé le poignet et la clavicule à Kuurne-Bruxelles-Kuurne Juniors. "En plus, je ne me sentais pas super bien durant ce chrono. J’avais l’impression de m’écraser dans le vent."

Il n’était d’ailleurs pas resté près du podium une fois la ligne franchie. Avant d’être rappelé pour y recevoir le maillot de champion. "C’est idéal pour la confiance, j’avais peur d’avoir beaucoup perdu, mais un contre-la-montre, cela ne ment pas !"

Il va lui aussi partir en stage, ce week-end. "Avec la structure de Groupama-FDJ, à Besançon, dans un stage de préparation au… contre-la-montre.