Sur son lit d’hôpital, à la fin du mois de février, après sa lourde chute subie à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Jens Verbrugghe avait directement tourné le regard vers la seconde partie de la saison. Le fils de Rik ne s’est pas laissé abattre par ce coup du sort, par ses fractures de la clavicule et du coude. Il s’était fixé comme objectif le Championnat de Belgique du contre-la-montre. Deux mois plus tard, il a atteint son but, puisqu’il s’est classé deuxième du National du chrono, sur le parcours de Gavere. "Les sensations n’étaient pas mauvaises", raconte le coureur de la formation Avia Rudyco Cycling Team, repris dans le Programme Juniors de Groupama-FDJ. "J’étais content de ma gestion de ce chrono, de mes virages. Mais je suis tombé sur plus fort que moi."

Soit Duarte Marivoet. "Je reste satisfait, mon but était de finir sur le podium, poursuit Jens Verbrugghe. Vu ma chute, avec six semaines sans course, avec quatre semaines sans entraînement, je pense que je suis bien revenu."

Sa prestation lui a permis de prendre les commandes du DH Challenge Ekoï, qu’il avait remporté il y a deux ans chez les cadets, détrônant Maxence Place. Il visera une nouvelle belle prestation sur la première édition de Liège-Bastogne-Liège Juniors, ce samedi, sur des routes qu’il connaît par cœur.