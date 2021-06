La saison va enfin reprendre pour les jeunes ce week-end. Un soulagement pour tous ces cadets, juniors, espoirs et élites sans contrat, féminins ou masculins, privés durant de très longs mois de compétition. Le DH Challenge Ekoï, notre classement de régularité pour les jeunes coureurs du Sud du pays, peut donc reprendre, pour, déjà, sa septième édition !

Cela s’annonce intense pour trouver les successeurs de Sylvain Moniquet chez les espoirs, Arnaud De Lie chez les juniors et Jens Verbrugghe chez les cadets.

Si la saison reprend ce week-end en Belgique, certains ont déjà pris des points. Ceux qui ont roulé à l’étranger ou ont été alignés sur des courses pros. Comme Arnaud De Lie, le quadruple lauréat de notre challenge (deux fois chez les cadets, deux fois chez les juniors) : il est déjà en tête dans sa nouvelle catégorie, celle des espoirs et élites sans contrat après avoir terminé troisième du Grand Prix Vermarc, avec les pros, et obtenu plusieurs Tops 10 sur le Baby Giro. Il devant les anciens pros Laurent Evrard et Tom Dernies, et l’espoir liégeois Johan Meens.

Chez les juniors, Cian Uijtdebroeks a déjà pris une solide avance avec ses succès internationaux sur le Grand Prix de Bohème occidentale et à la Classique des Alpes, où Maxence Place et Noah Detalle ont déjà pris des points.

Voici les premiers classements :