Tous les fans de vélo ont vibré, dimanche, avec le somptueux Tour des Flandres. Qui a pu être maintenu. Comme, normalement, l’épreuve Brugge-La Panne, mercredi, pour la dernière course sur route en Belgique pour les pros. Par contre, le dernier rendez-vous du calendrier des jeunes tombe à l’eau. La Fédération belge de cyclisme a en effet annoncé l’annulation des Championnats de Belgique Jeunesse qui auraient dû se dérouler dimanche à Borlo. "Avec les mesures plus sévères mises en place par le Comité de concertation, le conseil communal, l’organisation et Belgian Cycling ont décidé d’annuler ces Nationaux", indique la Fédération, qui avait tenté de maintenir tous les Championnats de Belgique. Mais le sursaut du coronavirus a eu raison de ces derniers Nationaux.