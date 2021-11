Après un an d’absence, la traditionnelle fête du vélo wallon de fin de saison a pu avoir lieu, ce dimanche, à la Dernière Heure-Les Sports, avec la remise des prix du DH Challenge Ekoï. Les dix premiers des trois catégories de nos classements de régularité pour les jeunes coureurs ont été mis à l’honneur et récompensés par notre fidèle sponsor, Ekoï, dans une cérémonie animée par notre ami Freddy Havelange, la voix du vélo en Wallonie. Interview des trois vainqueurs : Célian Deweerd, chez les cadets, et deux futurs pros : Cian Uijtdebroeks, lauréat chez les juniors, et Arnaud De Lie, vainqueur chez les espoirs.



