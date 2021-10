Cian Uijtdebroeks a mis un terme à sa saison. Avec sa large avance, il ne devrait plus être inquiété pour la victoire au DH Challenge Ekoï. Même s’il voit Maxence Place revenir en boulet de canon ces dernières semaines. Le puncheur namurois enchaîne les prestations nationales et internationales. Après avoir remporté la course de côte de Couvin, il s’est classé sixième du chrono du Grand Prix Rüebliland (et onzième du classement final), quatrième du chrono de l’Empereur des Juniors et huitième du classement général, deuxième de l’interclubs de Jemeppe-sur-Meuse et il vient de finir troisième du LVM Saarland Trofeo, une manche de la Coupe des nations disputée en Allemagne. Où il a décroché le maillot du meilleur jeune.