Les coureurs de troisième ou quatrième année chez les espoirs ne peuvent pas prouver qu’ils méritent de passer chez les pros.

Toutes les courses sont à l’arrêt. Celles des pros. Mais aussi celles de ceux qui n’ont qu’un seul objectif : faire leurs preuves pour décrocher un contrat pro la saison suivante. Si la suppression actuelle de toutes les compétitions sportives est nécéssaire dans cette lutte pour freiner et arrêter la propagation du coronavirus, et si, bien évidemment, le sport est dérisoire par rapport à la crise actuelle, la situation est problématique pour les espoirs. Si les plus jeunes, les cadets ou les juniors, doivent prendre patience avant de retrouver les joies des compétitions, les espoirs de troisième et de quatrième année savent qu’ils perdent du temps précieux.

"Cela tombe mal pour eux, ils n’ont pas de chance", souligne Christophe Brandt, le manager des équipes Bingoal-Wallonie Bruxelles, dont la continentale de formation. "Ces coureurs qui sont en troisième ou quatrième année chez les espoirs (soit les 21 ou les 22 ans) sont aux portes du peloton pro. Mais c’est compliqué de pouvoir prouver que tu mérites un contrat si tu n’as pas l’occasion de courir… Mais face à cette situation historique, il n’y a rien d’autre à faire que de patienter."

D’un point de vue physique aussi, l’absence de courses est pénalisante pour ces jeunes coureurs, qui ne peuvent "gonfler leur moteur", comme on dit dans le milieu, en enchaînant le rythme des courses. Même si, une fois encore, dans ce contexte, le sport est secondaire… "L’annulation de belles épreuves par étapes, comme le Tour de Normandie est vraiment dommage pour eux, car cette épreuve de sept jours est toujours très importante pour le physique de ces jeunes", enchaîne Christophe Detilloux, un des directeurs sportifs de la structure wallonne. "Et c’est aussi sur ce genre de courses qu’on peut voir qui a le moteur pour passer ensuite chez les pros…"