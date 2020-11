Notre médaillé de bronze de l’Euro remporte le DH Challenge Ekoï pour la quatrième fois.

C’est simple. Arnaud De Lie a pris un abonnement longue durée à notre classement de régularité. Il en est le recordman. Avec quatre victoires d’affilée. Deux chez les cadets. Et deux chez les juniors. Sylvain Moniquet suit avec trois succès (mais l’actuelle formule du DH Challenge Ekoï n’était pas encore lancée quand le futur pro de Lotto-Soudal était chez les cadets). Si on tient compte de l’ancienne version de notre classement de régularité, qui eut lieu de 2008 à 2014, Arnaud De Lie est à une longueur de Boris Vallée. L’actuel pro et ancien vainqueur d’étape du Tour de Wallonie avait remporté le Vélo DH à cinq reprises : deux fois chez les cadets, deux fois chez les juniors, avant de s’y imposer aussi chez les espoirs, lors de sa deuxième année chez les moins de 23 ans.



(...)