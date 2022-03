Cité par Cian Uijtdebroeks comme le favori pour lui succéder au DH Challenge Ekoï des juniors cette saison, Maxence Place a justifié son statut dès sa première course de l’année, sur la scène internationale. Le prometteur jeune coureur namurois s’était glissé dans le groupe des hommes forts à Kuurne-Bruxelles-Kuurne des 17 et 18 ans. Le membre de Sprint 2000 Charleroi y était aligné avec la sélection wallonne et a fait partie de l’attaque décisive d’une dizaine d’hommes, avec notamment le futur vainqueur, Sente Sentjens (le fils de Roy, ancien… vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, et beau-fils de l’ancien pro Jelle Vanendert).